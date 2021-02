Duro varapalo para el París Saint-Germain. Neymar Junior, que se lesionó este miércoles en el partido de la Copa de Francia contra el Caen, estará cerca de cuatro semanas de baja por una lesión muscular, según ha confirmado su propio club. De esta forma, se perderá con total seguridad el choque del próximo martes en el Camp Nou contra su exequipo, el FC Barcelona, correspondiente a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Parte médico de Neymar Jr. https://t.co/fGPSHXzxaj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 11, 2021

Además, Neymar tiene muy justo llegar al duelo de vuelta, que se disputará el miércoles 10 de marzo en el Parque de los Príncipes, y todo dependerá de cómo evolucione la recuperación de su lesión.

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este jueves muestran una lesión del adductor mayor izquierdo "y se prevé una indisponibilidad de unas cuatro semanas, en función de la evolución", señala el PSG en un breve comunicado.

El futbolista lamentó la noticia en sus redes sociales y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram expresando su tristeza por perderse el duelo contra el Barça, al tiempo que se quejaba de las constantes faltas que recibe y de las críticas hacia su persona por dichas quejas.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista decir ‘realmente merece ser golpeado’, ‘se cae’, ‘llorón’, ‘niño mimado’, etc... Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, sólo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más", escribió Neymar en portugués, criticando que se justifiquen algunas entradas contra él por su estilo de juego vistoso.

La baja de Neymar para el Camp Nou se suma a la del argentino Ángel di María, con lo que el conjunto de Mauricio Pochettino pierde a sus dos mejores hombres a lo largo de 2021 y quedaría en manos de un Kylian Mbappé que este curso se está mostrando menos brillante que en campañas anteriores.

Lo cierto es que el el jugador brasileño estaba atravesando un momento dulce, adulado por la afición y señalado como líder por sus compañeros. Contra el Caen lució incluso por primera vez el brazalete de capitán tras haber llegado al club en agosto de 2017, procedente del Barça a cambio de 222 millones de euros. El brasileño, que tiene un sueldo de 36,8 millones de euros netos por temporada, está muy cerca de firmar por cuatro años más la renovación de su contrato actual, que finaliza en junio de 2022.

Neymar ya se perdió el partido del pasado fin de semana frente al Olympique de Marsella por una gastroenteritis, un día después de haber cumplido 29 años.