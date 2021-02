Marcos Llorente, la navaja suiza de Simeone

Hace un año, en una entrevista con EFE, Marcos Llorente se alegraba haber encadenado cinco partidos como titular y reconocía "no estar acostumbrado" a jugar en la banda derecha. Doce meses después es indiscutible, goleador y una navaja suiza de mil usos para el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

Casi nadie podría anticipar hace un año el salto cualitativo que Marcos Llorente iba a dar hasta convertirse en uno de los grandes activos del Atlético de Madrid para el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés que arrancará este martes en Bucarest (Rumanía).

En febrero de 2020, cuando la pandemia de coronavirus era apenas una página de la sección internacional de los diarios, Llorente valoraba como el "mejor momento" desde que vestía de rojiblanco esas cinco titularidades entre Liga y Copa, y admitía sobre la posición en la banda derecha en la que le estaba empezando a ubicar entonces Simeone que "con tal de salir al campo, no nos vamos a quejar".

"Sí que es verdad que no es la mía, que no estoy acostumbrado, pero poco a poco me voy adaptando, estoy muy feliz, me permite más llegar al área, correr más, y estoy encantado", añadía a continuación Llorente, en una conversación con EFE previa al cruce de octavos del curso pasado, también contra un equipo inglés: el Liverpool, vigente campeón de Europa.

La vuelta de aquella eliminatoria en Anfield Road, con el Atlético en la lona tras haber recibido al inicio de la prórroga el 2-0 del brasileño Roberto Firmino, fue el punto de inflexión de Llorente como rojiblanco: sus dos goles, ambos con disparos al borde del área, y su asistencia para el tercero de Álvaro Morata, generaron la noche de fútbol europeo de más bello recuerdo de los últimos años para la afición rojiblanca.

Meses después, en el retorno del fútbol obligado por la pandemia, Simeone confesó que se decidió a adelantar la posición de un futbolista fichado por su habilidad como mediocentro defensivo al ver su capacidad para marcar en los entrenamientos.

"Yo veía que hacía goles, goles, goles... Y un chico que hacía goles había que aprovecharlo, porque el gol es muy importante dentro del fútbol", recalcó Simeone, que pasó de colocarlo de interior derecho a ubicarlo de segundo delantero en la reanudación del fútbol postpandemia.

Una navaja suiza: el todoterreno de Simeone

Pese a sus magníficos números en la temporada pasada (5 goles y 5 asistencias en 17 partidos a partir del 14 de febrero de 2020), en la que ejerció tanto de interior como de segundo delantero, Llorente tardó con hacerse el hueco en esta campaña.

Entre el interior derecho y retornando en ocasiones a su antigua demarcación de pivote, no se vio al mejor Llorente, hasta que Simeone puso en marcha la última reinvención de su esquema a un 5-3-2 con tres centrales y carrileros largos como encontró su mejor fútbol: como interior por la derecha y con el inglés Kieran Trippier como carrilero, con el que forjó una sociedad prometedora.

Con el recorrido del inglés y la velocidad del madrileño, que aprovechaba sus servicios para romper hacia la línea de fondo y generar pases para los delanteros, el Atlético había encontrado su sociedad perfecta para el costado derecho... Hasta que se quedó sin Trippier, sancionado por la Federación Inglesa sin jugar hasta el 28 de febrero por incumplir el reglamento de apuestas.

La fragilidad física del croata Sime Vrsaljko, el sustituto natural de Trippier y la firmeza de Simeone en su 5-3-2 actual ha llevado a Llorente a experimentar un nuevo puesto: el de carrilero por la derecha, en el que el técnico confía en su exuberante físico para cumplir con ese recorrido de ida y vuelta.

El madrileño cumple, pero el equipo pierde una fuente de peligro relevante cuando Llorente está lejos del área rival. Sus dos últimos goles, ambos fuera de casa ante el Granada y el Levante con disparos calcados desde el borde del área, se produjeron cuando tenía un compañero guardándole la banda derecha. Aunque también desde ella supo fabricar una asistencia para Luis Suárez ante el Celta de Vigo.

Con eso y con todo, Llorente lleva 9 tantos esta temporada, los mismos goles que el portugués Joao Félix y solo por detrás de Suárez, y 8 asistencias, solo una menos que el argentino Ángel Correa.

Todo apunta a que este martes volverá a ser carrilero por la derecha, una reinvención más para Llorente, la navaja suiza de Diego Simeone con la que aspira a cobrar ventaja en el 'exilio' de Bucarest, obligatorio por las restricciones de fronteras por la pandemia. El madrileño ya sabe lo que es ser determinante en una eliminatoria de octavos de 'Champions' contra un equipo inglés.