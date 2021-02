Zidane: "No hay una explicación razonable para tantas lesiones"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha dicho que cada partido que juegan es "una final" y "más ahora" en relación a la eliminatoria de octavos de la Champions League que comienzan este miércoles (21:00 horas) contra el Atalanta italiano, del que sólo ha dicho cosas buenas elogiando "su talento ofensivo" y "su juego diferente".

"Queremos seguir en la línea de los últimos partidos, sabemos el partido que tenemos que hacer y sabemos dónde venimos. Pero estamos haciendo bien las cosas y ahora queremos hacer un buen partido. Es diferente el rival pero a nosotros no nos cambia nada. La dinámica es buena y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Estamos concentrados y comprometidos con el partido de este miércoles", afirma. "Siempre queremos hacerlo lo mejor posible y llegar a la final. Siempre porque el Real Madrid cuando está en el campo quiere ganar. Cada partido es importante y el de mañana es una final, por supuesto. Cada vez que jugamos es una final y más ahora. Son eliminatorias de dos partidos, sabemos que hay una vuelta, pero sólo pensamos en mañana", manifestaba.

Además, Zidane dijo que "no es la Champions más difícil" desde que es técnico del Real Madrid. "Es lo que hay", añadió en relación a las lesiones y la ausencia de público. "Sabemos esto desde el inicio de temporada y es igual para todos los equipos. Al final no tenemos que mirar estas cosas y hay que concentrarse en lo que somos, lo que queremos y en que hemos preparado muy bien el partido", apuntó. "Con todas las dificultades que tendremos (ante el Atalanta) intentaremos ganar el partido. Tenemos bajas, pero hay jugadores que están aquí y nosotros entramos al campo para ganar. Yo como entrenador y mis jugadores siempre quieren ganar. Nunca nos vamos a contentar con menos", afirmó Zizou.

En relación a su rival, el técnico merengue dejó claro que será un "partido diferente". "El rival es diferente, es un equipo que tiene sus especificidades en el campo y nosotros tenemos que contestar. Preparamos unas cosas y ya está, ahora también tenemos que hacer nuestro fútbol", apostilló el francés, que no se cansó de ensalzar a su oponente. "Es un equipo muy ofensivo, son muy buenos y físicamente son muy fuertes. Será un buen partido de fútbol".

Y sobre su homólogo Gian Piero Gasperini apuntó que ha hecho "un gran trabajo con el Atalanta". "Cuando yo jugaba en la Juventus él estaba de entrenador en el primavera (filial) y ha hecho grandes cosas. Me gusta como entrenador. Su equipo ha demostrado un excelente trabajo este año y creo que el club hizo cambios adecuados en su momentos", comentó.

"La presión nos gusta a todos"

Además, Zidane reconoció que esa presión por ganar "gusta a todos" en el Real Madrid y recordó que sabe perfectamente "dónde está". "No sólo competimos por la Champions, aquí competidos por todo. Estamos acostumbrados. Vamos a pensar que estamos aquí para jugar unos octavos de Champions".

En otras cuestiones, Zidane admitió las "dificultades" para que uno de los canteranos "juegue" con frecuencia en el primer equipo y recordó los "muchos casos" que tuvieron que marcharse para encontrar el sitio posteriormente (Lucas, Carvajal, Asensio...) y lamentó la ausencia de Karim Benzema, otro de los lesionados. "No hay ninguna explicación o explicación razonable. Estamos todos apenados por tener jugadores lesionados. Es verdad que hemos tenido un principio de temporada no muy normal porque no hemos hecho pretemporada, pero como todos los equipos. Hay muchas bajas, pero es la situación que tenemos y además también tengo ganas de decir que aquí hay otros jugadores que sí están preparados para este partido", finalizó.

Kroos: "La Champions empieza ahora"

En rueda de prensa también ha hablado Toni Kroos, que se ha mostrado especialmente motivado para este partido al asegurar que "la Champions empieza ahora" porque estos son los partidos que "quieren". "Tenemos que jugar como lo hacemos últimamente", dijo al ser preguntado por las numerosas bajas. "Si faltan jugadores importantes, como es el caso, hace que estar juntos. Los que estemos tendremos que hacer un poco más cada uno. Es lo que hemos hecho en los últimos partidos", apostilló el centrocampista alemán en rueda de prensa.

Preguntado por qué tipo de partido prefiere, Kroos afirmó que quieren un duelo "controlado". "Queremos el balón, eso lo tenemos claro, pero también sabemos que nos enfrentamos a un equipo que juega de otra manera a lo convencional. Habrá que adaptarse porque son octavos de Champions y tocará un partido difícil", indicó sobre el choque de este miércoles en el Gewiss Stadium de Bérgamo.

"Es una final para nosotros. La Champions empieza ahora, estos son los partidos que queremos. Sabemos que será difícil, no sólo por nuestras bajas, sino porque enfrente tenemos un rival que juega muy buen fútbol. Saben atacar muy bien y tendremos que estar fuertes en defensa. Eso será importante para conseguir un buen resultado", añadió el germano en un castellano cada vez más fluido.

Preguntado por sus compañeros en el centro del campo: Modric y Casemiro, dijo que están en "un buen momento". "Pero no sólo los tres, creo que todos. Es cierto que esta parte del campo, en mi opinión, es fundamental porque ahí se ganan y se pierden muchos partidos. Si estamos juntos en el medio estoy siempre ayuda al equipo a ganar. Tendremos más posibilidades de ganar aunque —obviamente— no baste solo con eso", dijo.

"¿Haaland o Mbappé? Benzema"

En otras cuestiones, Kroos regateó al ser preguntado si ficharía a Mbappé o Haaland para el Real Madrid. "Son dos muy buenos, creo que estos dos pueden ayudar al equipo en el que estén. Tienen mucha calidad, pero no me van a ayudar ante el Atalanta. Estoy concentrado en el partido de mañana y no me ayuda ahora saber si viene uno, otro o nadie. Este no es mi tema. Jugaremos contra el Atalanta con los que tenemos e intentaremos ganar. Esta es una pregunta para Florentino", sentenció.

Más tarde, Kroos volvió a ser preguntado si le gustaría dar una asistencia al delantero del PSG o al del Borussia y respondió que a "Benzema". Al hablar del francés también fue cuestionado por las numerosas lesiones del Real Madrid y dijo no tener explicación al respecto porque no conoce cada situación. "No soy la persona para responder esto, no estoy lesionado, no sé qué hacen en la rehabilitación, no sé si es mala suerte o no, no conozco sus cuerpos, si es porque tenemos muchísimos partidos... Lo que yo puedo hacer es cuidarme, pero —recuerdo— que también puedo tener mala suerte. Está claro que nos molesta mucho tener tantos lesionados y es normal, sobre todo con estos partidos ahora", espetó.

Además, Kroos no está de acuerdo en que el nivel de la Liga española haya bajado en las últimas temporadas respecto a Europa. "Las cosas cambian, pero han sido muchos años ganando los españoles. También después de los éxitos suelen venir tiempos difíciles, aun así pienso que no se puede generalizar con el fútbol español, ni decir que son peores que los ingleses o los alemanes. Cada año luchamos todos por ganar los títulos y ya está", agregó.

"Hay clubes donde van mejor o peor. En general hay un muy buen nivel en España y más esta temporada. Lo veo en el campo cada partido porque es difícil ganar. Hace cuatro o cinco años ganábamos muchos partidos 4-0 o 5-0 y ahora esto no pasa casi nunca. Ahora es más difícil", replicó Kroos.