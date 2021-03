Raiola prepara la salida de Haaland del Borussia este verano: el Madrid tiene prioridad

El futuro de Erling Haaland es una de las grande incógnitas para el mercado veraniego. Su agente, Mino Raiola, comienza a preparar su salida. City, Barça y Real Madrid se pelean por el noruego. Los de Guardiola lo tienen complicado, ya que Raiola está enfrentado con Pep y hará fuerza para que su representado no termine en Manchester.

El Madrid, según ha podido saber Libertad Digital, tiene preferencia. Las excelentes relaciones entre el conjunto merengue y el Borussia -Juni Calafat es íntimo amigo del director deportivo del conjunto teutón, Michael Zorc, principal responsable de la caza de talentos como Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Henrikh Mkhitaryan, Erling Haaland o Jadon Sancho-, convierten al conjunto que preside Florentino Pérez en favorito indiscutible para llevarse a Haaland. En caso de igualdad de ofertas, el Madrid tiene prioridad.

Raiola ha concedido una entrevista en The Athletic en la que deja caer que el Dortmund se le queda muy pequeño a Erling. El agente italiano considera que todos se equivocaron con el noruego. Incluso él dudó de su rápida evolución.

"Con Haaland, todo el mundo estaba equivocado. Hace las cosas mucho más rápido de lo que todos imaginaban. Haaland está al frente de su carrera y es un adelantado a su tiempo. Quizá fui demasiado cuidadoso cuando dije: 'Vámonos a Dortmund en lugar de este club".

Raiola tiene claro que Haaland "ahora puede jugar en cualquier club, a cualquier nivel" de hecho considera que ya podría haber rendido al máximo nivel de exigencia "incluso el año pasado".

Carga contra la FIFA

Raiola no para de tirar dardos a la FIFA. El agente siempre dispara sin piedad contra el organismo internacional que sigue legislando para recortar poder a los agentes. La FIFA, en su opinión, necesita ser disuelta y reemplazada por "una plataforma moderna. No puedo aceptar que una organización que tiene gente en la cárcel quiera regular mi vida y mi negocio. No aceptaré que sean mi jefe. No aceptaré que quieran regular las cosas de una manera que no sea lógica, no honesta y contraria a mis principios . Lucharé por los derechos de mis jugadores"