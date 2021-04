Guardiola explota contra UEFA Y FIFA: "Matan a los jugadores"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, criticó la falta de descanso que existe esta temporada en el fútbol y apuntó que la UEFA y la FIFA están "matando a los jugadores".

"Es demasiado", dijo el técnico español. "Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", aseguró Guardiola, que en la victoria ante el Leicester City hizo seis cambios respecto al último encuentro.

"Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos", añadió.

"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos".

La Premier League es la única de las grandes ligas que no permite las cinco sustituciones por partido y lo mantiene en tres.

Guardiola aseguró que Erling Haaland, su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones, es un "delantero excepcional" para su edad y que sus número hablan por sí solos.

El técnico español, sin embargo, no quiso entrar en especulaciones sobre el futuro del atacante noruego.

"Entiendo que la gente hable sobre Haaland. Es un delantero fantástico, pero no es apropiado que hable de él", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Dortmund.

La semana pasada Guardiola fue preguntado por la posibilidad de que el City fichara a Haaland como reemplazo de Sergio Agüero, que se marchará a final de temporada, pero negó que con la situación económica actual pudieron acometer grandes incorporaciones.

Este lunes fue preguntado por el potencial coste de Haaland, pero Guardiola dijo que esa es una pregunta para el Borussia Dortmund y para su agente.

"Todo lo que puedo decir es que Haaland es un delantero excepcional para su edad. Los números hablan por sí solos. Es un jugador fantástico, eso es todo", finalizó Guardiola.