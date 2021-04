Hazard se queda fuera de la lista ante el Liverpool y Zidane recupera a Valverde

No llega a tiempo. Hazard no estará ante el Liverpool. El belga se queda fuera de la lista de convocados. Los servicios médicos del Real Madrid no quieren forzar los más mínimo con el belga y han recomendando a Zidane que prescinda de Eden para el vital partido de este martes. El que sí ha entrado en la lista pese a hacer solo un entrenamiento con el grupo ha sido Fede Valverde. El uruguayo se ha recuperado en tiempo récord de la lesión que sufrió en Balaídos y ha entrado en la convocatoria de 21 jugadores, en la que está el canterano Arribas

La lista completa es la siguiente:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco y Arribas.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas., Vinicius, Mariano y Rodrygo