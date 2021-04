El enorme compromiso de Fede Valverde: partidazo del lateral con un fuerte hematoma en el tobillo

Compromiso, solidaridad, capacidad de sufrimiento, saber apretar los dientes... El Real Madrid firmó un ejercicio de auténtica supervivencia en Anfield. Con el 75% de la zaga titular lesionada, sin un Lucas Vázquez que se había convertido en un jugador clave para Zidane, con un Liverpool volcado, los merengues aguantaron de pie.

Fueron muchos los jugadores que destacaron ante el equipo de Klopp en ese enorme esfuerzo de resistencia que firmó el Madrid ante las constantes acometidas del conjunto inglés. Los de Zidane no tuvieron la pelota, pero supieron adaptarse para defender con un repliegue bajo muy cerca de su área.

El colectivo estuvo enorme, pero en lo individual hay que destacar a Casemiro, Courtois y, por encima del resto, a tres jugadores. Nacho y Militao —cuánto han rajado del brasileño— firmaron un partido espectacular, igual que Fede Valverde. El uruguayo tiene doble mérito, ya que jugó en una posición que no es la suya —lateral derecho ante las bajas de Carvajal y Lucas—, y lo hizo infiltrado por sus molestias en uno de sus tobillos. De hecho tras el partido su mujer, Mina Bonino, publicó en Twitter una foto del hematoma que tenía en su tobillo: "Esto fue hoy a la tarde. No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regaló nada. Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca. Sos nuestro orgullo".

Una imagen que ejemplifica el enorme esfuerzo que realizó el Real Madrid este miércoles en Anfield para conseguir un épico pase a semifinales.