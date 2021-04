Francia se ensaña con Mbappé tras el partido ante el City: "Fue fantasmal"

EFE

La dura derrota del PSG ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions no ha sentado nada bien en Francia. La prensa gala se ceba en sus críticas con el conjunto parisino.

Los de Pochettino, que jugaron un muy buen primer tiempo —se fueron al descanso ganando 1-0 tras el tanto de Marquinhos—, se vinieron abajo tras el clamoroso error de Keylor Navas que supuso el tanto de De Bruyne.

Sin reacción ni en el césped ni el banquillo —Pochettino se quedó petrificado—, el PSG puso en bandeja de plata la eliminatoria tras un bloqueo que costó un segundo gol —la barrera se abre de manera lastimosa en el lanzamiento de Mahrez—, e incluso pudo ser peor tras la expulsión de un Gueye que realizó una entrada criminal y dejó a su equipo con 10 en los últimos 14 minutos de encuentro.

En Francia las criticas han sido duras. Uno de los grandes señalados es Kylian Mbappé. L'Equipe le señala como uno de los grandes culpables: "Mbappé, fantasmal. El delantero del PSG estuvo completamente ausente en este partido y no tuvo ninguna oportunidad ante el Manchester City. Muy decepcionante en su ambición ofensiva".

Tampoco Neymar sale bien parado: "Fue insuficiente en el juego, pero también en términos de estado de ánimo", dijo Jerome Rothen, ex jugador del PSG y ahora comentarista en RMC Sport: "Neymar es un genio, vale, soy el primero en decirlo, pero cuando está en ese estado de ánimo, cuando pierde uno de cada dos balones, cuando no se esfuerza por el equipo y cuando va a por un jugador joven (se refiere a Bakker) que puede haber hecho su mejor primera parte desde que llegó al PSG, eso es inaceptable".

Keylor Navas, que falló estrepitosamente en el tanto de De Bruyne, fue otro de los que recibió multitud de críticas: "Jamás dio sensación de seguridad y su lamentable error cambió el partido".

Uno de los analistas más críticos fue Arsene Wegner. El exentrenador del Arsenal dio un tremendo palo de manera indirecta a Pochettino: "Personalmente, creo que el segundo gol no es aceptable para ese nivel. No es la primera vez que vemos a los jugadores dar la espalda y el City se aprovechó de ello. Pero debo decir que en la segunda parte, el PSG se defendió y dejó de jugar al ataque. ¿Será porque no estaban físicamente capacitados? Después del 1-1, se derrumbaron por completo. Se volvieron emocionales y agresivos de forma estúpida. Pochettino no supo reaccionar".