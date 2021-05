Zidane: "En el fútbol no hay milagros, estamos aquí por nuestro trabajo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha dicho que están "preparados para sufrir en el campo" en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Chelsea y lograr el billete para la final del 29 de mayo, mostrando su confianza en un equipo "con carácter, personalidad y que cuando las cosas se pone complicadas está ahí". "Todos los que están aquí, están preparados. Jugamos una semifinal de Champions y vamos a estar a muerte en el campo. En una semifinal tienes que sufrir en el campo, que es lo que pasó en la ida, y estamos preparados para eso", ha dicho Zidane este martes en la rueda de prensa previa.

El francés dejó claro que el dibujo que elija "no va a cambiar nada". "Tenemos que hacer un gran partido y físicamente darlo todo", subrayó. "Hay que hacer nuestro juego para un partido de 90 minutos o más, y lo importante es prepararlo bien. Es una semifinal de la Champions y no se juega todos los días, mis jugadores están muy preparados para hacer un gran partido", aseveró.

Zizou cree que "las sensaciones son buenas" para intentar levantar el 1-1 de la ida. "Sabemos el partido que vamos a tener y estamos preparados, sabemos lo que nos ha traído hasta aquí y que debemos darlo todo en el campo para pasar a la final", reiteró.

El técnico madridista no quiso desvelar nada de su once y si estará o no Sergio Ramos. "Está con nosotros y eso significa que está bien, que es lo más importante, el poder tener a nuestro líder y capitán", advirtió. "No voy a arriesgar nada, está preparado para jugar", manifestó sobre si la condición del andaluz era la idónea.

También habló de Eden Hazard. "Es un muy buen momento para él y viene preparado. Vamos a necesitar a Eden y va a ayudar seguro al equipo, sabemos de su calidad y nos va a aportar su juego", comentó Zidane sobre el belga.

Por otro lado, descartó que lo realizado por su equipo sea "un milagro". "Hemos llegado aquí por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos, en el fútbol creo que no hay milagros", recalcó. "Hemos tenido momentos complicados, pero con este equipo hay que quitarse el sombrero porque tiene carácter, personalidad y cuando las cosas se pone complicadas está ahí, siempre lo ha demostrado. Estamos donde queremos y sobre todo de forma merecida", añadió. "Hemos visto todos los partidos del Chelsea, pero no sirven para nada porque este es otro completamente diferente. Tenemos que contrarrestar sus fuerzas porque es un equipo que tiene calidad y luego a la hora de jugar tenemos también nuestras armas", detalló del conjunto londinense.

Finalmente, el francés reconoció que la primera parte de la ida en el Alfredo Di Stéfano fue "difícil" sobre todo cuando presionaron. "Pero mañana miércoles será diferente y vamos a intentar mejorar, a nivel defensivo siendo agresivo y con el balón mostrando lo que podemos hacer", sentenció.

Kroos: "Todos vamos a estar motivados"

Por su parte, el centrocampista alemán Toni Kroos ha reconocido que le gusta oír que forma parte del mejor centro del campo mundo, pero apuntó que no les vale de nada el 'título' si no son capaces de ganar nada, dispuestos a poner esa calidad en Stamford Bridge ante el Chelsea este miércoles y avanzar a la final de la Liga de Campeones. "La calidad que vamos a poner es lo más importante, no hay dudas de que todos vamos a estar motivados. El resto es cómo estemos, la calidad que pongamos en el campo", dijo en rueda de prensa este martes, en la previa a la vuelta que trae un 1-1 de la ida.

El alemán fue preguntado por esa sociedad que forma con Modric y Casemiro en un Madrid que quiere optar a su decimocuarta Copa de Europa. "No veo mucho fútbol, a otros equipos, solo puedo hablar de nosotros. Los tres estamos dando mucho para ganar algo con el equipo, está bien escuchar eso, pero no nos ayuda si somos los mejores del mundo y al final no ganamos nada", afirmó.

Kroos apuntó que tendrán que hacer más en ataque que en la ida. "Defendemos bien, es importante si quieres pasar. Nuestra idea va a ser crear un poco más que en la ida, lo vamos a necesitar. Somos capaces. Tenemos que crear más que en la ida", apuntó, reconociendo a su compatriota Thomas Tuchel como buen entrenador. "Sabemos que no ha sido una temporada cómoda, pero superamos muchas cosas, lesiones, a veces jugamos mejor o peor, pero estamos en mayo y estamos en las dos competiciones para ganar. Da igual lo que ha pasado hasta ahora, tenemos la posibilidad de jugar una final y es un partido. Muchos hablan de que estamos cansados pero es un partido, todos somos capaces de dar todo y tenemos la idea de ganar las dos cosas que podemos", añadió.

El jugador alemán fue preguntado por Sergio Ramos y Hazard, quienes apuntan al once. "Ramos ha demostrado muchos años y en partidos así lo importante que es para el equipo. Hazard está mejor físicamente que es importante, también es un jugador para estos partidos", apuntó, también preguntado por Zidane. "Creo que sí, si estoy bien informado tiene un año más de contrato", dijo, entre risas, sobre el futuro del técnico francés para la próxima temporada.