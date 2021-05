La prensa gala se ceba con Neymar: "Reveló su lado más oscuro"

EFE

El PSG perdió en las semifinales de Champions ante el City. En el partido de vuelta, con la ausencia del tocado Mbappé, Neymar cargó con la responsabilidad de liderar al conjunto parisino. No le salió bien al brasileño que firmó un discreto partido.

En Francia, la prensa se ha quedado a gusto descargando su ira contra el ex del Barcelona.

France Football, que puntúa a Neymar con una nota de dos sobre 10, atacó al brasileño con mucha dureza:

Neymar, ¿es una broma?", tituló. "¿Era realmente necesario dar seis toques cada vez que tocaba el balón? Neymar reveló su lado oscuro contra el Manchester City. Insoportable como puede ser, quería hacer todo por su cuenta. En ausencia de Mbappé había decidido que la suerte del partido giraría únicamente en torno a él. El centro del mundo a sus ojos, enfermó a sus compañeros de equipo sirviéndoles muy poco. El brasileño desperdició un número asombroso de buenos balones. También añadió a esta egolatría un horrible final de partido en el que intentó perjudicar físicamente a los 'citizens'. Todos los parisinos se rindieron. Él también, mientras se supone que era el líder esta noche. Llevado por sus emociones una vez más, Neymar fue catastrófico

Le Parisien siguió una línea muy similar: "Neymar, un genio sin ideas. El brasileño se perdió por completo en la semifinal el martes por la noche. Sin inspiración. Decepcionante"

Jerome Rothen, ex jugador del PSG y ahora comentarista en RMC Sport, esperaba mucho más de Ney: "Esperábamos más y yo soy el primero. Voy a criticarlo, pero no sólo a Neymar. Quieres renovarlo pero también tienes que replanteártelo. Cuando no está bien, como hoy, hay que decírselo. El director deportivo lo está adulando porque quiere que renueve".