Alaba se despide del Bayern y desvela el motivo de su marcha

David Alaba se despidió oficialmente del Bayern Munich. El jugador austriaco, que jugará en el Real Madrid la próxima temporada —como adelantó en exclusiva Libertad Digital, Alaba ya tiene casa en Madrid— desveló los motivos que le hicieron decidir marcharse del conjunto teutón, rechazando la suculenta oferta de renovación.

"Siempre es duro cuando termina una etapa y no es ningún secreto que me he sentido aquí muy a gusto. Lógicamente, me voy del FC Bayern con los ojos llorosos, pero, al mismo tiempo, también contento por mi futuro. No ha sido ninguna decisión en contra del club, pero tomé la decisión de que me gustaría probar algo nuevo para dar un paso más hacia adelante".

Alaba deja el Bayern tras 13 años. Llegó con solo 16 para enrolarse en sus categorías inferiores y llegó a convertirse en una figura de clase mundial con el equipo teutón:

"Se me saltarán las lagrimas no puedo decirlo ahora mismo. Cuando recientemente hicimos una última gran sesión de fotos en el Allianz Arena, tuve que lidiar con mis emociones. Vine aquí con 16 años desde Viena y, trece años después, estamos recordando casi la mitad de mi vida. Eso lo dice todo. El club es mi familia, mi hogar, mi casa".