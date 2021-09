El Villarreal no ha podido pudo celebrar su retorno diez temporadas después a la Liga de Campeones con un triunfo y sólo pudo arañar un empate a dos goles este martes en el Estadio de la Cerámica ante un Atalanta incómodo, que le creó muchos problemas y ante el que no pudo culminar su remontada. El conjunto castellonense tuvo en su mano los tres puntos, de mucho valor por ganar a un rival directo y por la derrota del Manchester United, tras un encuentro en el que empezó dominado y en el que recibió el empate, el quinto de la temporada en cinco partidos oficiales, cuando parecía mejor que su rival.

No empezó demasiado bien el encuentro el submarino amarillo, sometido por la presión y el ímpetu del conjunto de Bérgamo, tan agresivo como en él es habitual y que por momentos alejó muchos metros a los locales del área de Musso, desconectando a Gerard Moreno, Yéremi Pino y Dia. Y este mejor inicio visitante encontró rápido premio con el 0-1, que nació en una banda derecha por donde Zappacosta fue muy incisivo durante los primeros 45 minutos. Un centro, tras tocar en Pau Torres, le cayó a Zapata que lo protegió bien y lo cedió atrás por donde apareció Freuler para enviar el balón a la red.

El gol hizo más daño a un Villarreal que pudo recibir el segundo poco después tras un robo de Gosens que se topó con una buena mano de Rulli y en un peligroso contragolpe bien conducido por Pessina, pero mal definido por el internacional italiano. Sin embargo, con el paso de los minutos, los de Unai Emery fueron encontrando oxígeno para tener más comodidad y el segundo tramo del primer acto fue más del campeón de la Liga Europa, gracias a Gerard Moreno y Trigueros. El goleador se topó en dos ocasiones con la respuesta Musso, la segunda de ellas poco después de que el centrocampista talaverano hubiese igualado la contienda tras un remate cercano a pase de Pedraza en una jugada donde el Villarreal aplicó su misma medicina al Atalanta.

El Villarreal deja escapar la victoria

El Villarreal llegó con mejores sensaciones al descanso, pero el paso por vestuarios trajo de nuevo la versión más dominadora del equipo de Gasperini. Rulli se esmeró en un disparo de Malinovsky, Gosens no atinó bien solo ante el argentino y Zapata cabeceó al larguero tras un saque de esquina, en lo que fue un primer carrusel de ocasiones visitantes en el primer cuarto de hora de la reanudación.

Emery quiso reaccionar desde el banquillo y metió a Coquelin (Capoue), Moi Gómez (Trigueros) y Danjuma (Dia) en busca de aire fresco para sacudirse el dominio de los de Bergamo. No lo consiguió, aunque sí tuvo una gran ocasión tras una anticipación de Pau Torres que terminó en un buen balón del central a Gerard Moreno que el delantero no supo culminar con un intento fallido de vaselina. Sin embargo, el submarino no perdonó otro error en la salida de balón visitante. Parejo, cuya batuta se notó en su primer partido de la temporada, robó el balón y conectó con Gerard Moreno que envió de primeras a un Danjuma que batió con un fuerte disparo a Musso para voltear el marcador en un momento clave.

El partido se tornaba color groguet cuando el Atalanta también demostró la capacidad de supervivencia que ha adquirido en sus dos años en la Champions. Gosens, un quebradero de cabeza toda la segunda parte con sus apariciones, recogió un balón suelto en el área para empatar. Al instante, Coquelin vio su segunda amarilla en apenas siete minutos para dejar en inferioridad a los locales que se tuvieron que conformar con salvar el punto, aunque Musso alargó la noche de pesadilla para Gerard Moreno con una parada salvadora en el minuto 93.



Ficha técnica

Villarreal, 2: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Mario Gaspar, min.87); Trigueros (Moi Gómez, min.60), Capoue (Coquelin, min.60), Parejo; Gerard Moreno, Dia (Danjuma, min.61) y Yeremi Pino (Alberto Moreno, min.72)

Atalanta, 2: Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti (Demiral, min.61); Zappacosta, Freuler, De Roon (Koopmeiners, min.70), Gosens; Pessina (Miranchuk, min.79), Malinovskyi (Pasalic, min.70); y Zapata (Ilicic, min.70).

Goles: 0-1, m.6: Freuler; 1-1, m.39: Trigueros; 2-1, m.72: Danjuma; 2-2, m.83: Gosens

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó a Capoue (min.55), Gerard Moreno (min.65), Pino (min.71), por el Villarreal; y a De Roon (min.24), por el Atalanta. Expulsó por doble amonestación a Coquelin en el minuto 84

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Champions League 2021/22 disputado en el Estadio de La Cerámica