El nuevo proyecto del Paris Saint-Germain francés no ha podido empezar con un golpe en la mesa su apuesta en la Champions League 2021/22 después de empatar a un gol en su visita al Brujas belga, tropiezo destacado de una noche plagada de goles liderada por el Manchester City. Pese a alinear juntos a Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar en el Jan Breydel, el equipo parisino no pudo más que sacar un punto de Bélgica, donde además tampoco dejó su mejor imagen ni su estelar tridente pudo deslumbrar.

Así, el protagonista del gol visitante no fue ninguno de sus delanteros, sino el centrocampista español Ander Herrera, que se encuentra en buen momento de cara a portería y que abrió el marcador al cuarto de hora haciendo presagiar una goleada de los de Mauricio Pochetttino. Pero eso no pasó, en parte por mérito del Brujas, que no se descompuso y que fue capaz de igualar el partido pronto por medio de Vanaken. El Brujas aumentó su fe con este tanto y pese a no tener en exceso la posesión del balón también supo aguantar sin excesivos sufrimientos para subir un valioso y meritorio punto, en un partido marcado por la lesión de Mbappé.

En cambio, en el otro partido del Grupo A, el otro gran favorito, el Manchester City sí ha sacado músculo goleador ante el Leipzig alemán en un partido loco y que registró nueve goles, con victoria final de los de Pep Guardiola por 6-3. El actual subcampeón de Europa dominó casi siempre el partido, pero, extrañamente, encajó demasiado y no logró zafarse de su rival, liderado por un entonado Nkunku, autor de un triplete. Sus goles mantuvieron a los visitantes en el partido hasta el minuto 73, pero los tantos de Joao Cancelo y Gabriel Jesus dejaron el triunfo en el Etihad Stadium.

Además, otro de los candidatos a llegar lejos, el Liverpool, tomó el mando en el Grupo B, el del Atlético de Madrid, después de ganar en otro partido con goles al Milan, que cedió por 3-2 en Anfield, donde llegó a ir dominando el marcador. Los reds empezaron mejor con el 1-0 en propia puerta de Tomori y Salah desperdició un penalti para poner el 2-0, pero fue su rival el que sorprendió en el tramo final con los tantos de Rebic y de Brahim en el 42 y el 44. Los de Jürgen Klopp salieron con fuerza tras el descanso, Salah se desquitó de su error con el 2-2 y Henderson sentenció.

También hubo muchos goles en el José Alvalade de Lisboa, donde el Ajax neerlandés, dentro del Grupo C, se paseó ante el Sporting, campeón de Portugal, al que arrolló por 1-5, con protagonismo especial para Haller con cuatro dianas. En ese mismo grupo, el Borussia Dortmund alemán se llevó los tres puntos en su visita al Besiktas, al que batió por 1-2, con tantos del joven Bellingham y del incansable Haaland, mientras que en el D, el del Real Madrid, el Sheriff Tiraspol moldavo sigue sorprendiendo y debutó venciendo con solvencia por 2-0 al Shakhtar Donetsk.