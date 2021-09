Las claves del descalabro del Madrid ante el Sheriff: "Eso no puede pasar"

La Champions League volvía al Santiago Bernabéu 580 días después. El Madrid se enfrentaba al Sheriff, un conjunto menor, algo que quizá hizo pecar de relajación a los merengues, ya que los de Ancelotti saltaron al césped mostrando una relajación extrema. Media hora tirada y reacción cuando el equipo moldavo se puso por delante. Algo inadmisible.

Es cierto que el Madrid gozó de innumerables ocasiones para darle la vuelta al partido —31 disparos, 25 oportunidades creadas y 76% de posesión— pero la falta de puntería —solo marcó de penalti— y la excepcional actuación de Athanasiadis, el portero griego del Sheriff, lo evitaron.

Tras el empate, Ancelotti se volvió loco. Metió cuatro cambios de una tacada y dejó al equipo sin laterales. Puso a Camavinga por el costado zurdo y a Valverde por el derecho. Quitó a Miguel Gutiérrez que, con un equipo totalmente encerrado, era una pieza clave para abrir el campo y darle profundidad al Madrid. Quiso acumular gente por delante del balón, pero lo que hizo fue embotellar su propio fútbol. Error de Carletto.

En la recta final del partido, con 1-1 en el marcador, el luxemburgués Thill marcó el gol de su vida con un disparo desde la frontal a bote pronto que se coló por toda la escuadra. El zurdo recibió solo en la frontal y tuvo tiempo de controlar, mirar y ejecutar su lanzamiento. Una acción que no gustó a Courtois que puso el grito en el cielo tras el partido.

Courtois habló tras el partido ante el Sheriff en el que el Real Madrid perdió por 1-2. El meta belga no dudó en criticar la actitud defensiva del equipo en el segundo gol del campeón moldavo.

Fallos en defensa

"Al final son detalles. Creo que encajamos dos goles de ellos, que son buenos goles y ejecutan muy bien, pero por nuestra parte son pequeños detalles. Un saque de banda que hay uno solo, eso no puede pasar. Estamos buscando la victoria y lo damos todo, pero en defensa hay que estar. Su portero ha hecho un gran partido y el balón no ha querido entrar. Ellos han buscado meterse bien atrás, defender bien y salir con 3 o 4 a la contra. Tienen gente veloz y en eso nos han complicado un poco. En la presión no hemos podido hacerlo bien, pero en el gol llegan con 4 hombres al área y son esos detalles al final".

Sin gol

"Hay días así. El otro día contra el Celta o el Mallorca los goles han entrado muy fácil y hoy, al revés, hemos fallado, hemos metido de penalti y teníamos la esperanza de pasar por encima de ellos, pero siguen siendo peligrosos al contraataque. Ha sido un golazo y a veces pasa. Le ha salido muy bien, el balón se va alejando más y entra por la escuadra. Si no puedes ganar lo mejor hubiera sido empatar".

El Madrid resbaló ante el Sheriff en un partido que debe servir para que no se vuelva a repetir el exceso de relajación y la falta de concentración, detalles que terminaron siendo claves en la dura derrota que sufrió el Madrid en la vuelta de la Champions al Bernabéu 580 días después.