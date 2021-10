Ancelotti: "Tenemos que jugar con 4-3-3, no hay otra manera"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dicho en rueda de prensa que el equipo jugará desde ahora "con un 4-3-3", empezando por el partido de este martes contra el Shakhtar Donetsk en la Champions. "Si no hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. En algunos momentos he intentando defender con un 4-4-2, como contra el Espanyol, y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara: este equipo tiene que jugar con un 4-3-3, no hay otra manera. Para esta plantilla es el mejor sistema", declaraba.

El técnico italiano recuerda que en las dos últimas derrotas ante el Sheriff Tiraspol (1-2) y el Espanyol (2-1) "ha faltado un poco de orden". "Hemos trabajado en los errores. El equipo está totalmente preparado para un partido difícil ante un equipo que juega bien y que intentará hacer lo máximo para ganar", explicaba Ancelotti, deseando que no se repita lo ocurrido tras el primer parón de selecciones.

Además, Ancelotti recuerda que en este momento de la temporada "casi ningún equipo está a tope". "Es normal. Afectan mucho los parones de septiembre, octubre y noviembre, y tenemos que pensar que esto no es el periodo más importante de la temporada, que es en las finales de abril y mayo". "Los jugadores han vuelto en buenas condiciones de las selecciones, excepto Hazard. Hemos aprovechado este tiempo para recuperar a jugadores importantes como Mendy y Marcelo, la condición de Kroos también ha mejorado. El equipo está bien, los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas. Estamos motivados por este partido, que es muy importante hacerlo bien", señalaba.

El técnico madridista elogia al técnico del Shakhtar, su compatriota Roberto De Zerbi, y dice que "sus equipos juegan con una clara identidad". "El Shakhtar juega muy bien, como también jugaba el Sassuolo", indica un Ancelotti que también destaca que Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro son jugadores "que siguen compitiendo y siguen siendo top entre los mediocampistas", por lo que pueden seguir jugando juntos.

Además, sobre el delantero belga Eden Hazard, que llegó tocado de su estancia con Bélgica, explicó que está "trabajando en su pequeño problema". "No ha tenido una lesión, ha tenido una sobrecarga que le impedirá estar disponible para el partido de mañana; podría estar contra el Barcelona o Osasuna", dijo. "Mendy se ha recuperado bien y está disponible. Hemos tenido problemas en la banda izquierda, solo Miguel Gutiérrez ha jugado ahí. Hemos recuperado a dos laterales izquierdos y estamos mucho mejor", apuntó.

Modric pide el Balón de Oro para Benzema

En rueda de prensa también ha hablado Luka Modric, quien ha recordado la importancia del partido ante el Shakhtar, un rival que ve "aún mejor" que el año pasado cuando les derrotó en dos ocasiones (en Valdebebas y en Ucrania(, y al que deben ganar para acabar con un mal momento y porque tras perder ante el Sheriff Tiraspol no tienen "mucho más margen" para fallar.

Por ello, pide "entrar en el partido como el Real Madrid, con confianza, fuerza, dándolo todo". "Tenemos que jugar bien como hemos hecho en el inicio de la temporada. En los últimos dos o tres partidos no hemos estado al mejor nivel, pero creo que tras el parón hemos entrenado bien y preparados para el partido", subrayó.

Sobre las críticas al centro del campo del Madrid en estos últimos partidos, recuerda que "cuando juegas en el Real Madrid es algo que tienes que aceptar y estar acostumbrado". "Cuando lo ganas todo es de maravilla y cuando no pasa como en los tres últimos partidos empiezan las dudas y el si somos buenos o no. No nos preocupa mucho, confiamos en nosotros y en volver a jugar como hemos hecho siempre y al principio de temporada. Tenemos margen para mejorar y espero que lo hagamos con el paso del tiempo", remarcó.

Además, preguntado por el trío que forma junto a Kroos y Casemiro y si es mejor que el que formaban Xavi, Iniesta y Busquets en el Barça y en la selección, prefirió no opinar. "Para ser honesto no me gustan las comparaciones. Ellos hicieron mucho para sus clubes y la selección, también nosotros para Real Madrid, prefiero que otros opinen quien es mejor", replicó.

El croata también se refirió a las posibilidades de Karim Benzema para el Balón de Oro y a la idea de FIFA de celebrar un Mundial cada dos años. Para el trofeo, cree que "hay varios candidatos que pueden ganarlo" y que para él el delantero "es uno de ellos". "Espero que lo pueda ganar porque se lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Además, por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando se vota para ganar este premio", indicó.

"No veo sentido un Mundial cada dos años porque es un torneo especial porque es cada cuatro y porque todos lo esperan tanto. Pero, como has dicho (al periodista), no se nos pregunta mucho e intentan hacer las cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores", zanjó sobre una Copa del Mundo bianual.