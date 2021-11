Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, ha desvelado que pidió perdón en el vestuario al brasileño Marcelo, al belga Eden Hazard y a Marco Asensio, que pasaron la segunda parte del duelo ante el Shakhtar calentando en la banda y ninguno jugó.

"Enfadarse es normal, es la manera justa de manejar esta situación", afirmó Ancelotti sobre la situación vivida en el Santiago Bernabéu tras descartar hacer sólo dos cambios para dar entrada a Nacho Fernández y al serbio Luka Jovic.

"Entiendo bien lo que piensa un jugador que no ha jugado tras calentar 40 minutos y no entra. He dicho a los jugadores que lo siento, pero no quería hacer cambios. Marcelo ha ganado muchas Champions, pero es mi trabajo y este es un aspecto feo", manifestó.