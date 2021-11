El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness se ha marcado una monumental rajada contra PSG y Manchester City. Hoennes se quedó a gusto en un podcast dedicado a su vida que se publicó este viernes: "Su dinero de mierda, eso no es suficiente".

Hoennes, al que se le nota bastante escocido Nasser al-Khelaïfi, raja en varias ocasiones del actual presidente del PSG: "No sé si le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir "

El presidente de honor del Bayern se viene arriba y asegura que la mayoría de las veces volverán a perder en la Champions cuando se enfrenten contra ellos: "Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz."

El modelo económico de estos dos equipos, City y PSG, es diametralmente opuesto al que implanta Hoennes en el Bayern: "Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación".

Hoeness, el gran artífice del actual Bayern, siempre recuerda cuando le hablan sobre el poderío económico del conjunto bávaro respecto al resto de conjunto alemanes, que el Bayern genera su riqueza por méritos deportivos no es ningún regalo de un inversos extranjero.