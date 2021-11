Ancelotti confirma que Isco se negó a seguir calentando en Los Cármenes

Carlo Ancelotti fue claro cuando le preguntaron por el acto de indisciplina cometido por Isco en Los Cármenes. El malagueño le comunicó a un ayudante de Ancelotti que no quería seguir calentando y su entrenador le respondió con un gesto, dándole entrada al partido que ya estaba sentenciado.

"Isco no quiere calentar y no tengo que hablar con él porque le tengo mucho cariño y no es un gran problema. Si mi asistente le dice calienta un poco más y él dice, ya estoy caliente, es porque estaba listo para entrar y ha entrado".

Ancelotti, que optó por meter a Isco en el partido, no quiere generar incendios: "No tengo que hablar con Isco. Es un profesional serio, está enfadado porque no juega y lo siento. Pero nunca me ha faltado el respeto ni yo a él, la relación que tenemos no es solamente profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos y nos respetamos al máximo", añadió.

Carleto elogió el ambiente que se respira en la plantilla madridista: "El vestuario que tengo está lleno de calidad, de personalidad y armonía. Los jugadores se encuentran bien entre ellos, hay mucha juventud, entusiasmo, un vestuario que me gusta entrenar porque hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema".