El PSG sigue dando señales de debilidad esta temporada. Los parisinos perdieron ante el City en Manchester en un duelo clave para el primer puesto del grupo de Champions.

Tras la derrota han aflorado las críticas con Lionel Messi y Pochettino como dianas. Una de las más ácidas fue la del ex del Liverpool Jamie Carragher en 'Paramount Plus'.

"Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo. Los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Champions", afirmó.

No se libró de las críticas Kylian Mbappé: "Me frustra ver a Mbappé más que a otro. Casi puedo entender a Messi, tiene 34 años, pero Mbappé tiene 22. Debería estar corriendo hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros. Eso de andar por el campo no es para mí".

Para finalizar, dejó un recado a Pochettino: "Mauricio tiene que salir del club. Si él tiene la oportunidad de ir al Manchester United, yo me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas".