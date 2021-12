El Real Madrid prolonga su gran momento de forma para sentenciar la primera plaza del grupo D en la Champions después de doblegar al Inter de Milán (2-0). Fue en un partido completo de los merengues, que resolvieron con golazos de Toni Kroos y Marco Asensio, uno en cada parte, a cinco días para recibir al Atlético de Madrid en el mismo escenario del Santiago Bernabéu.

Los pupilos de Carlo Ancelotti se comen así el caramelito del primer puesto y ya suman nueve victorias consecutivas. Una más a la buchaca a cinco días de enfrentarse con el vecino de la capital y pensar en una estocada a LaLiga. Todo marcha sobre ruedas en la Castellana, incluso cuando falta Benzema. La ausencia del francés, el gran referente anotador de los blancos, no fue excusa para tumbar al campeón italiano, que tuvo mejores intenciones que ocasiones y cuyo fútbol no fue tan directo, ni tan voraz como el de los merengues pese al atractivo de su propuesta.

Kroos se encargó de hacer ver al Inter quién es el trece veces campeón de Europa. El centrocampista alemán marcó un golazo al cuarto de hora. Rodrygo cruzó el balón por toda la frontal y Casemiro, que leyó la jugada a la perfección, dejó pasar el cuero entre sus piernas. Kroos recibió la pelota y ajustó el punto de mira para batir a Handanovic. Un golazo de bandera que acabó siendo prácticamente definitivo.

Antes del gol, el Inter había avisado con una volea de Brozovic y un disparo lateral de Perisic. Buenas intenciones, más posesión y salida aseada del balón, pero el verdadero peligro estaba en los de casa. Vinicius y Jovic dieron buena cuenta de ello antes de alcanzar la media hora. Los blancos tenían el estoque pero no terminaron de matar a su oponente. Rodrygo estrelló el balón en la base del poste al borde del descanso y, un minuto después, estuvo muy cerca del segundo con un lanzamiento violento que no llegó a buen puerto. El 1-0 no sólo era justo para los blancos, sino que pudo quedarse corto ante la debilidad del Inter en el área contraria. Demasiadas ocasiones y ninguna hizo especial daño a Courtois.

En la segunda mitad, el escenario cambió por completo a los diez minutos con la expulsión de Barella, que se enzarzó en una absurda pelea con Militao. El jugador del Inter intentó propiciar un puñetazo al zaguero brasileño y el VAR alertó de la acción al árbitro. La roja dejó sin capacidad ofensiva a los neroazzurri, mermados en campo contrario durante más de media hora.

Inzaghi corrigió el desequilibrio con los cambios y pudo contener al Real Madrid durante casi 20 minutos, pero lo mejor de la noche estaba por llegar en Chamartín. Una auténtica obra de arte de Marco Asensio que sirvió para cerrar el triunfo con un broche perfecto. El disparo del balear, con una gran rosca, terminó besando las redes tras impactar en la madera. El 2-0 dejó desarmado a un Inter que bajó los brazos y pudo incluso haber encajado el tercero en los diez minutos finales. Llegó el momento de los aplausos, del descanso de los guerreros, y de la oportunidad para los menos habituales. El Bernabéu disfrutó, pese al frío de la capital, y ya frota sus manos ante el desafío del próximo domingo. Un derbi que puede valer más que tres puntos.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro (Camavinga, min.71), Kroos (Valverde, min.76), Modric; Rodrygo (Asensio, min.76), Vinicius (Hazard, min.81) y Jovic (Mariano, min.76)

Inter de Milán, 0: Handanovic; Skriniar, D'Ambrosio, Bastoni; Dumfries (Dimarco, min.46), Barella, Brozovic (Vidal, min.60), Calhanoglu (Vecino, min.60), Perisic; Lautaro Martínez (Gagliardini, min.66) y Dzeko (Alexis Sánchez, min.60).

Goles: 1-0, m.17: Kroos; 2-0, m.80: Asensio

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó con tarjeta amarilla a D'Ambrosio (min.55) en el Inter; y a Militao (min.64) en el Real Madrid. Además expulsó con roja directa a Barella (min.64)

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions, grupo D, disputado en el estadio Santiago Bernabéu