El Atlético de Madrid lo ha conseguido, vuelve a estar entre los 16 mejores equipos de Europa. Una fase de grupos discreta (2 victorias, 3 derrotas y 1 empate) ha sido suficiente para que los de Simeone puedan pelear, un año más, por ese título que tan cerca han tenido pero que, por vicisitudes del destino, todavía se les escapa.

Lo del martes en Do Dragao fue algo heroico, pero el conjunto rojiblanco no está pasando por un buen momento. Simeone no le saca partido a sus jugadores y la seguridad defensiva de la que presumían, de forma totalmente justificada, se ha quedado en el recuerdo. El técnico argentino puede seguir avanzando en Champions, convirtió a los rojiblancos en un matagigantes, un equipo capaz de ganar a cualquiera; ahora tiene una plantilla ‘top’ en Europa y puede hacer grandes cosas, pero no lo va a tener nada fácil.

Todavía faltan cuatro grupos por confirmar sus clasificados, pero con un segundo puesto, de momento estos son los equipos que pueden boicotear las aspiraciones europeas de los rojiblancos:

Bayern de Múnich

Los de Nagelsmann no solo han ganado todos los partidos en la fase de grupos, sino que no han dejado a nadie vivo. 19 goles a favor y 3 en contra en cinco partidos. Es un equipo que ha tenido bajas importantes durante el año, pero con un fondo de armario que le permite someter a cualquiera. Eterno favorito en esta competición y con un arma letal llamada Robert Lewandowski, que ha marcado más goles él solo en cinco partidos de Champions (9), que todo el Atlético de Madrid en seis (7).

Manchester City

Un estilo de juego completamente distinto. Sería un partido interesante en el que ambos entrenadores estarían contentos, uno disfruta con el balón en los pies y el otro obtiene mejores resultados cuando lo tiene el contrario. El City de Guardiola no ha dado la talla en Europa aunque, al igual que el Atleti, ha estado a un paso de llevarse la orejona.

Es un equipo ganador que ha sufrido más que los bávaros para conseguir la primera plaza (4 victorias y 2 derrotas). En cuanto a goles tampoco les ha ido mal: 18 a favor y 10 en contra en seis partidos.

Manchester United

Un equipo bastante irregular que ha conseguido la clasificación en el último minuto, literalmente. Hasta en dos ocasiones, el Manchester United ha marcado el gol de la victoria en los minutos de descuento, y un empate en Bérgamo, cuando el partido ya estaba perdido, que le sirvió para ponerse a la cabeza del grupo F.

Estos episodios ocurrieron gracias a los goles de un único protagonista: Cristiano Ronaldo. El portugués es la peor pesadilla del Atlético de Madrid, sus goles han echado a los rojiblancos de la Champions en más de una ocasión, y más de dos, y más de tres.

Ajax de Ámsterdam

Y mucho ojo con este equipazo que, junto a Liverpool y Bayern, ha hecho pleno de victorias en fase de grupos: 6/6. Es líder la Eredivisie (Países Bajos) pero lo realmente destacable es su capacidad goleadora y su solidez defensiva. Es el equipo que más goles ha marcado en esta fase de grupos con 20, superando los 19 del Bayern.

El marfileño Sebastien Haller es la estrella de este equipo, él ha sido el responsable directo de marcar 10 de esos 20 goles.