¿Cuáles son los posibles rivales de los equipos españoles en la Champions y la Europa League?

El punto de partida del último trayecto de las competiciones europeas quedará definido este lunes en Nyon, en el sorteo de las eliminatorias de octavos de la Liga de Campeones y de los dieciseisavos de la Europa League y la Conference League. El fútbol continental ha dejado atrás la fase de grupos y las competiciones quedan en manos de enfrentamientos a doble partido, ida y vuelta. El vencedor progresa, el derrotado se marcha de Europa.

Por primera vez en los duelos no existirá, como hasta ahora, el valor doble de los goles marcados en campo contrario. Y en esta ocasión, los equipos de un mismo país no podrán coincidir en los emparejamientos. Tampoco los que han pertenecido al mismo grupo en la ronda anterior. Son estos los condicionantes del sorteo en el que los primeros clasificados son catalogados como cabezas de serie y jugarán el partido de vuelta como local, en su estadio, ante uno de los que han quedado segundos en las liguillas.

Champions

Los cuatro ingleses (Manchester City, Liverpool, Manchester United y Chelsea), tres españoles (Real Madrid, Atlético Madrid y Villarreal, dos portugueses (Benfica y Sporting), dos franceses (París Saint Germain y Lille) dos italianos (Juventus e Inter) y uno de Alemania (Bayern Múnich), Países Bajos (Ajax) y Austria (Salzburgo) forman parte del cartel de la Liga de Campeones que tiene su destino en San Petersburgo, el próximo 22 de mayo.

El Ajax, el Bayern, el Juventus, el Liverpool, el Lille, el Manchester City, el Manchester United y el Real Madrid quedaron como primeros de sus respectivos grupos mientras el Atlético Madrid, el Benfica, el Chelsea, el Inter, en París Saint Germain, el Salzburgo, el Sporting y el Villarreal, segundos.

El Real Madrid, el único equipo español que parte como cabeza de serie, no podrá enfrentarse al Atlético Madrid ni al Villarreal. Tampoco al Inter con el que compartió la ronda anterior. Así, puede enfrentarse al Benfica, el Chelsea, el París Saint Germain o el Sporting. El Atlético de Madrid, por su parte, no podrá jugar ni contra el Real Madrid ni ante el Liverpool por lo que puede coincidir con el Bayern Múnich, la Juventus, el Lille, el Manchester United o el Manchester City. El Villarreal, no se puede medir ni al Real Madrid ni al Manchester United. Por eso, el Bayern, la Juventus, el Liverpool, el Lille o el Manchester City apuntan como posibles adversarios en octavos.

Más limitadas tiene sus posibilidades el vigente campeón, el Chelsea, segundo de su grupo y que no puede enfrentarse a equipos de la Premier (Liverpool, Manchester City y Manchester United), ni tampoco con la Juventus. Por lo tanto, el conjunto londinense tiene al Bayern, al Lille o al Real Madrid como únicas opciones.

Los octavos de final de la Liga de Campeones se alargarán durante un mes como ha sido habitual en los últimos años. En dos semanas se completarán los encuentros de ida (martes y miércoles de cada una (15, 16 y 22 y 23 de febrero) y en las otras dos, los de vuelta (8, 9 y 15, 16 de marzo).

- Cabezas de serie: Bayern (ALE), Juventus (ITA), Liverpool (ING), Lille (FRA), Manchester City (ING), Manchester United (ING) y Real Madrid (ESP)

- Segundos de grupo: Atlético (ESP), Benfica (POR), Chelsea (ING), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Salzburgo (AUT), Sporting CP (POR) y Villarreal (ESP)

Los partidos de ida se jugarán los días 15/16/22/23 de febrero, y los de vuelta se disputarán los días 8/9/15/16 de marzo.

Europa League

El inicio del recorrido de la Europa League y de la nueva Conference League quedará definido también este lunes en el sorteo previsto en Nyon a continuación del de la Champions. Ambos torneos contarán con una eliminatoria más que la máxima competición europea de clubes. Se jugará una ronda previa para terminar de configurar los octavos de final. En ella, participarán los segundos de cada uno de los ocho grupos del tramo anterior junto a los terceros clasificados de la Liga de Campeones. Serán duelos a ida y vuelta y el vencedor de cada una disputará los octavos con los primeros de las liguillas, que acceden directamente.

Igual que en el caso de la Champions, los clubes de una misma federación no podrán enfrentarse entre sí. Así, el Barcelona y el Sevilla, desplazados a la Liga Europa al quedar terceros en sus respectivos grupos de la Liga de Campeones, no podrán coincidir ni con el Betis ni con la Real Sociedad en este inicio del camino hacia la final fijada en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla el 18 de mayo.

El conjunto azulgrana y el sevillista, convertidos por historia candidatos a lograr un título que, además, premia con la participación el próximo curso en la máxima competición continental, pueden quedar emparejados con el Braga de Portugal, el Dinamo Zagreb croata, el Lazio o el Nápoles de Italia, el Olympiacos griego y el Rangers escocés.

El Betis y la Real Sociedad, que parten como cabezas de serie, no podrán jugar contra el Barcelona. El Atalanta italiano, el Borussia Dortmund y el Leipzig alemán, el Oporto, el Sheriff moldavo y el Zenit San Petersburgo ruso pueden ser los adversarios de béticos y donostiarras. Los ocho vencedores de esta eliminatoria que se jugarán el 17 de febrero la ida y el 24 de febrero la vuelta, se unirán después con los otros tantos que quedaron primeros en la fase de grupos parra configurar los duelos de octavos: Estrella Roja, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Mónaco, Spartak de Moscú y West Ham.

- Cabezas de serie: Betis (ESP), Braga (POR), Dínamo de Zagreb (CRO), Lazio (ITA), Nápoles (ITA), Olympiacos (GRE), Rangers (ESC) y Real Sociedad (ESP)

- No cabezas de serie: Atalanta (ITA), Barcelona (ESP), Borussia Dortmund (ALE), Leipzig (ALE), Oporto (POR), Sevilla (ESP), Sheriff (MDA) y Zenit San Petersburgo (RUS)

- Clasificados para octavos: Estrella Roja (SRB), Eintracht Frankfurt (ALE), Galatasaray (TUR), Bayer Leverkusen (ALE), Lyon (FRA), Mónaco (FRA), Spartak de Moscú (RUS) y West Ham (ING)

Conference League

Un sistema similar configura la nueva Liga Conferencia que también contará con una eliminatoria de dieciseisavos que van a disputar los ocho segundos clasificados de la fase de grupos y los terceros de la Liga Europa. Así, el Bodo/Glimt noruego, el Maccabi Tel Aviv de Israel, el PAOK Salónica griego, el Partizan serbio, el Qarabag azerí, el Randers danés y el Slavia Praga, jugarán con uno de los siguientes equipos: el Leicester inglés, el Celtic escocés, el Fenerbahce turco, el Olympique Marsella francés, el Midtjylland danés, el PSV Eindhoven neerlandés, el Rapid Viena austríaco y Sparta Praga checo.

Tampoco podrán quedar emparejados equipos de un mismo país en una competición cuya final está prevista para el 25 de mayo en el Arena Kombetare de Tirana. El vencedor del torneo tiene plaza segura en la próxima edición de la Liga Europa. Los ganadores de estos duelos que se jugarán la ida el 17 de febrero y la vuelta el 24, conformarán los octavos junto a los ocho ganadores de cada uno de los grupos: AZ Alkmaar, Basilea, Copenhague, Feyenoord, Gante, LASK Linz, Rennes y Roma.

- Cabezas de serie: Bodø/Glimt (NOR), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Partizán (SRB), Qarabag (AZE), Randers (DIN), Slavia Praga (RCH)

- No cabezas de serie: Celtic (SCO), Fenerbahçe (TUR), Leicester (ING), Olympique de Marsella (FRA), Midtjylland (DIN), PSV Eindhoven (HOL), Rapid Viena (AUT) y Sparta de Praga (RCH)

- Clasificados directamente a octavos: AZ Alkmaar (NED), Basilea (SUI), Copenhague (DIN), Feyenoord (HOL), Gante (BEL), LASK Linz (AUT), Rennes (FRA) y Roma (ITA)