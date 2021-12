El surrealista discurso que indigna al madridismo: "Cómo se va a quejar el Madrid del sorteo si en tiempos de Franco..."

Rafael Ramos, periodista deportivo de ESPN, analizó el error de la UEFA en el sorteo de la Champions League durante el programa 'Fútbol Picante'. Su discurso ha puesto al madridismo en pie de guerra: "Entiendo que el Benfica está por 20 puntos por debajo en la clasificación de la UEFA respecto al PSG... pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza. Debería añadir a sus blasones la etiqueta 'Ódiame más'. Entiendo que económicamente pueda lloriquear ya que reciben 15 millones por llegar aquí y recibirán 9 millones más si pasan de ronda. Pero el Real Madrid no tendría que caer en esa fase de lloriqueos. ¿Le tienen miedo a Sergio Ramos, a Messi... a Mbappé? El PSG está ganando por espasmos individuales, no por calidad futbolística en base a un equipo".

El "analista" @RafaeIRamosV dice en nombre de @espn que el Real Madrid ganaba títulos gracias a Francisco Franco y no se puede quejar del sorteo. Esto no se puede tolerar, es vomitivo y repugnante, hagan algo @realmadrid 🙏 pic.twitter.com/LlO5U3ISAc — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) December 14, 2021

No es la primera vez que un periodista de ESPN indigna al madridismo. Hace dos meses, Germán Sosa causó una tremenda por sus declaraciones sobre Florentino Pérez y su relación directa con las obras del Santiago Bernabéu en medio del partido de Champions ante Shakhtar: "La gran reforma del Bernabéu no habrá salido de un centavo ni mucho menos. Sale por un lado y entra por el otro para Florentino con la constructora. En otro lado del mundo eso sería un escándalo".

Fue tal el revuelo formado que Sosa no tuvo más remedio que salir a pedir disculpas en público: "Disculpas a todos los hinchas de Real Madrid que se sintieron heridos por lo que dije respecto de la obra. Él no tuvo nada que ver con su empresa en esto. Pretendió ser una broma y salió muy mal. Lo aclararé al aire como corresponde".