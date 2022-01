Kylian Mbappé, que ha rechazado la última oferta de renovación a la desesperada del PSG por la que iba a cobrar 36 millones de euros netos por temporada, tiene un acuerdo perfilado con el Real Madrid y Florentino Pérez por el que percibirá 23 millones de euros limpios por las próximas seis temporadas. Además, al llegar libre, el Madrid pagará una prima de fichaje de 55 millones de euros.

En el PSG ya dan por perdido al delantero y buscan un recambio de nivel. En el Madrid ya esperan al jugador de cara a la próxima temporada, pero la sorpresa ha venido desde Italia, donde aseguran que Florentino Pérez estaría intentando reclutar ya al delantero. Según el reputado agente Giovanni Branchini, el club blanco habría realizado una oferta de 50 millones al PSG para conseguir al jugador en enero.

"Depende del PSG. El Real Madrid quiere contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros. No sé cómo resultará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema. En última instancia, es una lástima para todos que un jugador de este nivel se mueva en verano en una transferencia gratuita", explica Branchini. Añade que no sabe qué harán en París, pero que seguro ficharán una gran estrella para suplirlo. "Seguro que vendrá un verano caluroso con Haaland, Harry Kane y Vlahovic en la lista de titulares", afirma.

En el Madrid consideran que es casi imposible que el PSG suelte a Mbappé antes de que finalice la temporada, pero las palabras de Branchini ponen en alertan al mundo del fútbol.