Karim Benzema ha realizado una entrevista con el canal francés Telefoot en la que hace un análisis de su próximo rival en la máxima competición europea, el Paris Saint-Germain. En un avance publicado por la televisión francesa, el delantero del Real Madrid afirma que no han tenido demasiada suerte con el rival.

"Se acerca el partido, ¿si me excita? Es un partido de Champions. Sabemos que los partidos de la Champions League son siempre complicados. Me hubiera gustado más enfrentarme a otro equipo. Desgraciadamente, nos tocó el PSG", asegura el delantero de 34 años.

Un foco potente de la eliminatoria que se jugará el 15 de febrero y el 9 de marzo, es el duelo del madridista con Kylian Mbappé, compañeros en la selección francesa y que guardan una espléndida relación: "Más que especial porque nos caemos muy bien. Por muchas cosas, está claro. Pero sí, va a ser especial. Y, por supuesto, va a ser un gran partido", explicó.

Y su estrecha relación podría ir a más, pues todo apunta que el joven delantero, ahora en el PSG, recalará en las filas del club blanco la próxima temporada.

En la casa blanca encaran la eliminatoria con mucha confianza después de su excelsa fase de grupos, en la que acabaron primeros siendo, junto al Bayern, el equipo menos goleado de la competición. Además, los resultados de Liga y Copa acompañan, pero Karim reconoce que el PSG será un duelo "muy complicado".

Karim es el actual líder de los goleadores de la liga española con 17 tantos. Está es su decimotercera temporada en el Real Madrid y vive un gran momento de juego. "He crecido, aquí me he hecho un hombre", resume sobre su paso por el club del Santiago Bernabéu.