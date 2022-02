Sin Mendy y Casemiro: las opciones de Ancelotti para la vuelta en el Bernabéu

El Paris Saint-Germain ha dado el primer golpe en la eliminatoria de las eliminatorias, el partido con extra de morbo que atrajo todos los focos en la noche del martes y que fue un completo acoso sobre un Real Madrid anulado en el centro del campo y en línea ofensiva, pero que demostró saber sufrir cuando es necesario. La zaga blanca hizo lo que pudo para parar las incesantes internadas de los parisinos y Thibaut Courtois realizó una actuación primorosa.

Pero el solitario gol de Kylian Mbappé en el minuto 94 no es el único problema de Carlo Ancelotti para afrontar el partido de vuelta en el Bernabéu, ya que dos de sus jugadores imprescindibles en el once inicial no podrán saltar al césped por sanción: Casemiro y Ferland Mendy. Ambos apercibidos antes de empezar el encuentro en París, y ambos lo terminaron con amarilla. Es por eso que el técnico italiano necesita salir a por el partido con otro planteamiento y mover muchas fichas para seguir vivo en la máxima competición europea.

Dos jugadores clave en el esquema del actual Real Madrid, un esquema que no va a moverse del 4-3-3 predilecto del preparador italiano. Casemiro no está en su mejor nivel esta temporada pero es un pilar defensivo importantísimo, tanto cortando contragolpes y recuperando el balón, como organizando la defensa y cubriendo espacios en los laterales. Analizando los cambios que realiza Ancelotti en cada partido, parece ser Fede Valverde el mejor posicionado para ocupar el puesto del brasileño. El físico, la potencia y la aceleración del uruguayo pueden ayudar con la transiciones ofensivas, pero es cierto que, siendo un jugador que se siente más cómodo en banda buscando espacios, el club blanco perdería mucho en defensa.

Otra opción para acompañar a Luka Modric y Toni Kroos es Eduardo Camavinga, un jugador que cuenta con minutos pero no ha encontrado la regularidad con Ancelotti. Y, a diferencia de Valverde, el joven francés se encuentra cómodo en el centro del campo delante de los centrales. Sus cualidades defensivas son más parecidas a las de Casemiro, es rápido, ágil y bueno técnicamente, lo que le permite recuperar balones y sacar el balón jugado. En su primera temporada como madridista ha recuperado 66 balones en 23 partidos.

Fuera de los ya mencionados se encuentran Dani Ceballos e Isco Alarcón, dos jugadores que no han tenido suerte con las lesiones y que se encuentran muy atrás en la fila de recambios.

Alaba, la mejor opción

La posición de Ferland Mendy es la que hay que examinar bajo lupa, ya que será la que ocupe Kylian Mbappé, con un ya recuperado Neymar. El joven francés desplegó su mejor versión ante el Real Madrid, se exhibió ante su todavía público, y además marcó el gol de la victoria y de la ventaja.

A priori, el único lateral izquierdo disponible en la plantilla de Ancelotti es Marcelo, pero su rendimiento ya no es el que era y dejarle a merced de Mbappé no parece la mejor opción. También aparece el nombre de Nacho Fernández, que lleva sosteniendo la bandera de ‘jugador polivalente’ durante muchos años y su plausible rendimiento bien le podría colocar el 9 de marzo de titular en el Bernabéu. La última vez que desempeño esa función fue en el partido de Copa del Rey ante el Athletic Club, donde el Madrid cayó eliminado pero la actuación de Nacho, y de la defensa en general, fue muy positiva.

Pero en la plantilla del Real Madrid hay un jugador habituado a jugar en el lateral izquierdo: David Alaba. En sus 431 partidos con la elástica del Bayern de Múnich, el austríaco disputó 243 en esa demarcación. Y aunque ha formado, junto a Militao, un centro de la zaga de garantías, puede ser una buena alternativa para la baja de Mendy. Es rápido, está muy serio en defensa y tiene una calidad técnica sobresaliente.