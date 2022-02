El Chelsea ha dado un gran paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones al imponerse en Stamford Bridge por 2-0 al Lille francés, en la ida de los octavos de final, tras un partido que manejó casi siempre con comodidad y sin pasar excesivos apuros.

No le hizo falta una gran función al actual campeón de Europa para coger una buena ventaja ante el campeón de Francia, que trató de no perderle la cara al choque y que sufrió sobre todo al inicio y cuando le dejó espacios a los locales para que pudiesen correr. Sin embargo, el conjunto visitante no acertó a controlar el duelo tras el pitido inicial y fue víctima de la trepidante salida de los de Thomas Tuchel, con protagonismo total para Kai Havertz. El alemán no acertó un remate claro cerca de la portería, se topó con una gran mano de Jardim y, finalmente, adelantó a los blues con un gran cabezazo picado a la salida de un saque de esquina, todo en los primeros ocho minutos.

El 1-0 asentó la estrategia del Chelsea, que supo manejar bien el encuentro, apoyado en el tradicional despliegue de N'Golo Kanté y su fortaleza defensiva que prácticamente dejó sin trabajo a Mendy pese a los esfuerzos del Lille, que lo intentó a través de Renato Sanches, pero al que le faltó más punch ofensivo. De hecho, un mal despeje de Rüdiger y un flojo disparo de Andre ya en el tramo final de la primera parte fueron sus mejores opciones, aunque también tuvo firmeza atrás para no sufrir demasiado las acometidas del conjunto local, al que pareció no importarle cederle la posesión en busca de sorprenderle con sus eléctricas transiciones.

Tras el descanso, el Chelsea no varió un ápice su estrategia, toda una trampa para un Lille que acabó cayendo en ella. El equipo francés continuó buscando el área del campeón, que no perdonó una contra conducida por el incansable Kanté. El mediocentro corrió con la pelota y eligió el momento perfecto para pasársela a Pulisic, que superó a Jardim para anotar el decisivo 2-0. A partir de ahí, el equipo de Tuchel, que tuvo las malas noticias de los problemas físicos de Kovacic y de Ziyech, prefirió proteger su ventaja y seguir esperando agazapado una nueva oportunidad. El Lille ya no se la concedió, pero, pese a la entrada del veterano Yilmaz, tampoco fue capaz de meter demasiado miedo en busca del gol que le diese más vida para la vuelta, el próximo 16 de marzo en Francia.



Ficha técnica

Chelsea, 2: Mendy; Alonso (Sarr, m.80), Rudiger, Silva, Christensen, Azpilicueta; Kovacic (Loftus-Cheek, m.51), Kanté; Pulisic (Werner, m.80), Havertz y Ziyech (Saúl, m.60)

Lille, 0: Jardim; Djalo (Gudmundsson, m.76), Botman, Fonte, Celik; André, Xeka, Onana (Yilmaz, m.65); Bamba, David (Zhegrova, m.81) y Renato Sanches

Goles: 1-0, m.8: Havertz; 2-0, m.63: Pulisic

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España). Mostró tarjeta amarilla a Loftus-Cheek (m.83), del Chelsea; y a Ben Arfa (m.87), del Lille

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio de Stamford Bridge en Londres