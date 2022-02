Pese a ponerse dos veces por delante en el marcador, el Ajax de Ámsterdam no ha podido pasar del empate ante el Benfica (2-2) en Lisboa y rompe el pleno de victorias que tenía hasta ahora en la competición, dejando todo abierto para la vuelta en Ámsterdam. Dusan Tadic y Sébastien Haller, que no falló para continuar su racha goleadora, dieron ventaja al Ajax hasta en dos ocasiones, pero las águilas no perdieron la fe y lograron empatar, con un tanto en propia puerta del propio atacante marfileño y otro de Yaremchuk.

En un partido dinámico y entretenido para ambas aficiones, el Ajax llevó la batuta en la primera parte, pero el Benfica consiguió cambiar el guión tras el descanso y no se lo puso fácil a los holandeses. Los pupilos de Nelson Veríssimo fueron los primeros en acercarse al área rival, con un remate de cabeza sin mucho peligro de Vertonghen en los primeros minutos que cazó sin problemas Pasveer.

Pero fue el equipo de Ámsterdam quien vio portería antes. El Benfica falló en una salida de balón y Mazraoui no perdonó el error del español Álex Grimaldo, se hizo con la pelota, puso un centro desde la derecha y Tadic remató a placer. Las águilas, sin embargo, no se vinieron abajo. Ya asustaron con un rebote de Rafa Silva que no se coló en la portería gracias a los excelentes reflejos de Pasveer, que la mandó a córner.

Los balones aéreos en jugadas de estrategia estaban siendo el punto débil de los neerlandeses, y en el lanzamiento de esquina Vertonghen volvió a intentarlo, con mucha más suerte que al inicio del partido. Después de dos remates infructíferos, decidió centrar y el balón acabó pegando en las piernas de Haller y entrando en la meta. Haller no tardó en enmendar la situación. Tres minutos después, el futbolista de Costa de Marfil enganchó un rechace de Vlachodimos y devolvió la ventaja en el marcador a su equipo.

El delantero hizo su gol número 11 en Champions esta temporada y ha anotado en todos los partidos hasta ahora (7). Al filo del descanso incluso estuvo a punto de hacer otro, pero esa vez no tuvo éxito.

El Benfica intentó cambiar el guión del encuentro en la segunda parte y avisó a los neerlandeses con varias oportunidades, con un remate de Everton que despejó la defensa, dos intentos de Gonçalo Ramos y otro de Rafa Silva. Al final, la fe encarnada dio sus frutos. En el 72, Gonçalo Ramos se sacó un fuerte disparo que Pasveer consiguió repeler pero sin acierto, el balón quedó muerto y Yaremchuk la mandó a las redes de cabeza. En la celebración del tanto, el ucraniano mostró una camiseta con el escudo de armas de su país natal.

Los dos equipos bajaron el ritmo tras el empate de las águilas, aunque no faltó la tensión en los últimos minutos, con una confrontación entre Darwin y Antony que acabó con el uruguayo en el suelo. Segundos después, lo arreglaban con un abrazo. El marcador se mantuvo igual hasta que pitó el árbitro. A pesar de que el Ajax consiguió dos goles en Lisboa, los tantos fuera de casa ya no valen doble, por lo que todo queda en abierto para la vuelta.

Portugueses y holandeses volverán a verse las caras en el Amsterdam Arena el 15 de marzo.



Ficha técnica

Benfica, 2: Vlachodimos; Gilberto (Diogo Gonçalves, m.91), Otamendi, Vertonghen, Álex Grimaldo; Rafa Silva, Julian Weigl, Adel Taarabt (Bernardo, m.85), Everton (Yaremchuk, m.62); Darwin Núñez (Lazaro, m.91) y Gonçalo Ramos

Ajax, 2: Pasveer; Mazraoui (Rensch, m.92), Timber, Martínez, Blind (Tagliafico, m.73); Edson Álvarez, Gravenberch (Klaassen, m.73); Antony, Tadic, Berghuis; Haller.

Goles: 0-1, m.18: Tadic; 1-1, m.26: Haller, en propia meta; 1-2, m.29: Haller; 2-2, m.72: Yaremchuk

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Darwin (m.46), Gonçalo Ramos (m.49) y Yaremchuk (m.72), del Benfica; y a Mazraoui (m.23), Berghuis (m.45+1) y Antony (m.86), del Ajax

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio da Luz de Lisboa