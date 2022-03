Ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar... al final quien ha reinado esta noche en el Santiago Bernabéu, en una de esas noches mágicas de las remontadas europeas (3-1), ha sido Karim Benzema. El delantero francés del Real Madrid firmó un hat-trick en 17 minutos, los que fueron del 60’ al 77’, para fulminar el sueño de un París Saint-Germain que se las prometía felices pero que acaba tirado en la cuneta, eliminado pese a su faraónico proyecto. Es el Madrid de Carlo Ancelotti el que se mete en cuartos de final de la Champions, la competición que ha ganado en trece ocasiones, cuando pocos apostaban por su clasificación antes de que llegara el 1-1.

Los blancos llegaron a estar dos goles por debajo en la eliminatoria, tras la victoria del PSG por la mínima en la ida (1-0), pero todo cambiaría con el grosero error de Donnarumma, que dio muchísima vida al conjunto español con un regalo impropio de un campeón de la Eurocopa. No lo desaprovechó Benzema, que luego volvería a marcar dos goles más para levantar al rey de Europa, que empezó agazapado y acabó completamente desatado.

Una noche que parecía destinada a tener como protagonista a Kylian Mbappé. El 7 del PSG, que a priori acabará vistiendo de blanco la próxima temporada —fue aplaudido por algunos seguidores merengues cuando se anunció su nombre por megafonía antes del inicio del partido—, ya marcó en el Parque de los Príncipes y se encargó de adelantar a los suyos esta noche en el Bernabéu. Además, a Kylian, que en la primera hora de partido llevó muchísimo peligro al área de Courtois y fue una auténtica pesadilla para la defensa blanca, se le anularon dos tantos más por fuera de juego. Un pedazo de futbolista llamado a dominar el fútbol mundial en la próxima década, pero que de momento se queda fuera de Europa.

Supera a Di Stéfano

Y todo por culpa de su compatriota Benzema. El delantero galo suma ya 309 goles con el Real Madrid y se convierte en el tercer máximo goleador histórico del club tras superar a Alfredo di Stéfano (308), con lo que sólo tiene por delante a Cristiano Ronaldo (451) y Raúl González (323).

Benzema fue el hombre que ejecutó el PSG, pero el director de la orquesta merengue fue Luka Modric, que está viviendo una segunda juventud pese a que ya le contemplan 36 primaveras. Con Toni Kroos casi desaparecido en combate —se nota que el alemán no estaba al cien por cien, por mucho que Ancelotti dijera en la previa que no jugaría si estaba "al 95 por ciento"—, fue el croata quien dirigió magistralmente al equipo, especialmente con el Madrid on fire en una recta final en la que pudo caer una goleada mayor. También lució Fede Valverde, titular ante la ausencia del sancionado Casemiro, y en ataque lo hicieron Vinicius y Rodrygo, no así Marco Asensio.

Los cambios le funcionaron a Carletto, pero el auténtico punto de inflexión del partido fue el clamoroso error de Donnarumma que permitió meterse al Madrid en la eliminatoria. Los blancos, al calor del Bernabéu, olieron la sangre y acabaron aprovechando el regalo.

La risa va por barrios

Hasta el momento del 1-1 todo era alegría en el PSG. El equipo francés supo rehacerse del gran inicio del Madrid, que sometió a su rival con una presión altísima y buena recuperación tras pérdida, y no tardó en adueñarse la pelota para hilvanar jugadas y empezar a llegar con peligro a la portería de Courtois. Cómo no, con Mbappé como protagonista. El killer galo encontró muchos espacios y, tras ver cómo el colegiado Danny Makkelie le anulaba un gol por claro fuera de juego, se encargaba de asestar un nuevo golpe a los españoles antes del descanso.

Ya marcó Mbappé en la ida, en el minuto 93, y no perdonó antes del descanso con un gol de bandera, aprovechando el gran pase al espacio que le dio Neymar. Kylian pareció sentenciar la eliminatoria y, ya en la segunda parte, veía cómo le anulaban otro gol, después de que una espectacular volea de Fede Valverde impactase en la cara de Leandro Paredes.

Ancelotti movió ficha y quitó del campo a Kroos y Asensio para dar entrada a Camavinga y Rodrygo. El equipo agradeció los cambios porque recuperó fuerzas, pero sobre todo fe. Creyó más que el PSG y se acabó llevando el gato al agua. Fue entonces cuando llegó el regalo de Donnarumma. Le robó la pelota Benzema, que habilitó para Vinicius y el brasileño se la devolvió a un Karim que se encargaba de empatar el partido y de levantar el Bernabéu.

Con media hora por delante, el Real Madrid se vino arriba y el PSG desapareció del mapa. Bajaron Neymar y especialmente Messi, que después de un buen primer tiempo desapareció por completo en el segundo. En dos minutos, los que fueron entre el 75’ y el 77’, Benzema completó su triplete y la remontada, firmando su tercer gol después de que el conjunto galo perdiera la pelota nada más sacar de centro.

El cuadro de Pochettino, completamente desbordado, parecía otro. Como el Real Madrid. Ni la salida de Di María ni los intentos postreros de Mbappé consiguieron forzar la prórroga. El Real Madrid, que estaba KO ante el que puede ser su nuevo ídolo, volvió a hacer magia: de momento sólo está en cuartos, pero la de esta noche es una de esas victorias que se recordarán para toda la vida.



Ficha técnica

Real Madrid, 3: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.66), Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Kroos (Camavinga, m.57), Modric; Asensio (Rodrygo, m.57), Benzema y Vinicius

París Saint-Germain, 1: Donnarumma; Achraf (Draxler, m.88), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (Di María, m.81), Paredes (Gueye, m.70), Verratti; Neymar, Messi y Mbappé

Goles: 0-1, m.39: Mbappé; 1-1, m.60: Benzema; 2-1, m:75: Benzema; 3-1, m.77: Benzema

Árbitro: Danny Makkelie (Holada). Mostró tarjeta amarilla a Paredes (m.7), Achraf (m.81), Kimpembe (m.84), del París Saint-Germain; y a Nacho (m.43), Carvajal (m.60) y Lucas Vázquez (m.88), del Real Madrid

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 62.000 espectadores, con alrededor de 2.000 aficionados del conjunto parisino. Antes del partido se desplegó sobre el césped una pancarta con la palabra 'paz' en inglés y ucraniano, justo delante de donde posaron los jugadores de ambos equipos