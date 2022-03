Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, no se tomó nada bien la eliminación de su equipo en octavos de final. Su cara en la rueda de prensa posterior al partido era un auténtico poema. El alemán, falto de autocrítica, lanzó varios dardos al Atlético de Simoene y se quejó amargamente de la actuación arbitral.

Rangnick tiró un doble dardo a Simeone y el colegiado: "En el segundo tiempo no sé si se jugaron dos minutos sin ningún jugador del Atlético en el suelo. Hubo algunas decisiones curiosas del colegiado y que se añadieran cuatro minutos fue un chiste".

Sobre el estilo de juego de los rojiblancos una vez que se pusieron por delante, Ralf no se mordió la lengua: "Llevan jugando así 10 años. Es la manera que juegan. Hubiera sido importante no encajar más que marcar. El Atlético juega en Champions con ese estilo de fútbol y no es tan fácil".

Por último, el entrenador del United considera que el gol de Lodi no debió subir al marcador: "Creo que tuvimos muy buena primera parte, intentamos las cosas que habíamos planeado, pero no salió. No debimos irnos al descanso perdiendo. Hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual".