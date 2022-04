¡Qué manera de decir adiós! Cruel despedida para el Atlético de Madrid, que fue mejor en el Wanda Metropolitano que un rácano Manchester City, pero no logró marcar (0-0), por lo que queda eliminado de la Liga de Campeones. Los de Pep Guardiola, que en la ida ganaron por 1-0 con un solitario gol de Kevin de Bruyne, se citan en semifinales con el Real Madrid, con el partido de ida dentro de dos semanas en el Etihad Stadium.

Un partido valiente del equipo rojiblanco, nada que ver con la ida la semana pasada en Mánchester, pero que no encontró el gol. Los del Cholo Simeone, que mantuvieron la buena línea atrás y ofrecieron mucho más que en la ida, se quedaron sin ver puerta por tercer partido seguido. Tras una primera parte más fría, el segundo tiempo trajo lo mejor de los rojiblancos ante un Manchester City que especuló pero que acabaría logrando el billete.

La primera mitad dejó insatisfecho a ambos aunque el 0-0 valía a los visitantes. Quizá la renta de la ida dejó una versión light de los citizens, sin una presión decidida ni un ritmo de balón alto, pese a lo cual Gundogan estrelló un balón contra el palo a la media hora de partido. El Atlético quiso ser valiente de inicio, al menos no replegarse demasiado, pero no encontró remate y fue perdiendo llegada.

El City se conformó con tener el balón, sin prisas, ya que la necesidad era rojiblanca. En esa intención de ir arriba se descuidó en varias ocasiones atrás el equipo del Cholo, pero Savic estuvo siempre al quite. Además, pensando en no dejarse influir por el ambiente del Metropolitano, el City se dejó el colmillo en el vestuario y no mató cuando pudo en alguna contra buena.

Un chispazo de Mahrez para encontrar a Walker fue lo que terminó en el balón al palo, atento el Atleti a los rechaces. Foden, anulado desde un duro golpe de Felipe, De Bruyne o Bernardo Silva apenas asomaron. El equipo español no tuvo remate, pudo hacerlo Lemar en situación ideal en el inicio, y lo intentó Kondogbia ya poco antes del descanso, cuando faltaban ayudas a los intentos solitarios de Joao Félix.

Adiós con la cabeza alta

El portugués siguió de referencia local en la reanudación, donde dobló la apuesta el Atlético para de paso conectar con su gente. El feudo rojiblanco rugió como nunca con 15 minutos de dominio total de su equipo y una gran ocasión de Griezmann. El City perdió el protagonismo en un partido que no parecía ni tener ganas de jugar, sin la luz de un De Bruyne que se terminó de apagar en el 65'.

El belga, tocado desde el casi gol de Gundogan tratando de rematar el rechace, dejó el campo por Sterling en un momento delicado para los de Guardiola. El Cholo hizo triple cambio, De Paul, Correa y Carrasco, y el primero la tuvo nada más entrar. Con 20 minutos por delante, tampoco se volvió loco el campeón español, pero el reloj corría en su contra y al final se notó.

El equipo rojiblanco fue en tromba cuando pudo, sin claridad ante un City miedoso. Correa, que reclamó un penalti, la tuvo y Simeone quemó naves con Luis Suárez y Cunha. Al uruguayo le faltó velocidad para sorprender, mientras que el brasileño rozó el gol, igual que Savic, con el Metropolitano desesperado en la falta de puntería. Ironías del fútbol en esa lucha de estilos, el City pasó de ronda sin balón, achicando y pidiendo la hora.

Para salir del asedio, Foden buscó el córner y encontró los nervios de Felipe por no demorar el juego. La tangana se formó al instante y el central local vio la segunda amarilla. Con los pulsaciones a mil, el Atlético tuvo las últimas en una falta de Carrasco y otra de Correa, en un largo y dramático descuento, donde se esfumó otro año el sueño de la Champions, ansiada también por el City, finalista el pasado curso y ahora rival del Real Madrid, con la vuelta el 3 ó 4 de mayo en el Santiago Bernabéu.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 0: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi (Correa, m.69); Kondogbia, Koke (De Paul, m.69), Lemar (Suárez, m.81); Joao Félix (Cunha, m.81) y Griezmann (Carrasco, m.69)

Manchester City, 0: Ederson; Walker (Aké, m.73), Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne (Sterling, m.64), Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden y Bernardo Silva (Fernadinho, m.78)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Expulsó a Felipe Monteiro (m. 90), del Atlético de Madrid. Amonestó a los locales Felipe (m. 23) y Llorente (m. 80), así como al visitante Cancelo (m. 93)

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Wanda Metropolitano (Madrid) ante 65.675 espectadores