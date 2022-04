El mal perder alemán tras el brutal triunfo del Villarreal: "Es parte de la mentalidad española"

Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich, no digirió bien la justa derrota de cuartos de final de la Champions frente a un enorme Villarreal.

El técnico alemán tiró con bala sobre el estilo futbolístico utilizado por el Submarino Amarillo en el partido de vuelta a la hora de justificar el fracaso del conjunto bávaro: "Tuvimos el 68% de posesión. Si defienden con ocho jugadores en el área es difícil entrar en el juego. El gol es algo típico que consiguen tras recuperar el balón, es parte del juego, es la mentalidad española, es algo que hacen los equipos del sur".

¿Dando lecciones de estilo cuando has fracasado estrepitosamente, Julian? Unas palabras deleznables que utiliza como excusa un técnico que reconoce que no pasar a semifinales es una enorme decepción: "Es una de las tres peores derrotas de mi carrera. La temporada no es suficiente para el Bayern. Las semifinales era el objetivo mínimo que teníamos".

Según Nagelsmann, la eliminatoria se pierde en el partido de ida: "No tuvimos presencia en el partido de ida. Sabíamos que el Villarreal sabe defender y lo demostró contra la Juventus. La eliminatoria la perdimos en el partido de ida porque en los últimos años cuando perdimos el encuentro de ida no pasamos".