La madre de Mbappé viaja a Qatar y levanta la liebre sobre el futuro de su hijo

El PSG va con todo. No tira la toalla y es normal. No quiere firmar uno de los mayores desastres de su historia. Lo que sería perder a su máxima estrella, Kylian Mbappé, y encima gratis, sin ver un solo euro. El delantero, que termina contrato el próximo 30 de junio y tiene firmado un acuerdo vinculante con el Real Madrid, sopesa su futuro. No quiere salir por la puerta de atrás de su casa. Y la presión a la que le someten desde Qatar los dueños del PSG es tremenda.

Hace unas semanas, cuando todo el mundo incluso la propia afición del PSG daba por hecho que Mbappé firmaría por el Real Madrid al finalizar la temporada, Kylian dio un giro radical. El astro francés pasó por zona mixta tras el partido contra el Lorient para asegurar que "hay elementos nuevos" que debe valorar a la hora de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. ¿Qué necesidad tenía Kylian de alimentar de nuevo el debate sobre dónde jugará la próxima temporada cuando en París está siendo aplaudido partido tras partido a pesar de que se daba por segura su marcha?

Una pregunta, con esa nueva variante hablando el propio interesado de esos misteriosos "elementos nuevos", que generó muchas dudas sobre si realmente su fichaje por el Real Madrid está tan atado como parece. ¿A qué elementos se refiere Mbappé? ¿Querrá más dinero del que había pactado con el Madrid? ¿Lanza un mensaje a navegantes por el interés de los merengues en Erling Haaland? ¿Se estará pensando de verdad aceptar la última oferta del PSG que se basa en un contrato corto con una asequible cláusula de salida y una jugosísima prima de fichaje? Lo que es seguro es que no habló ante la prensa para quitarse de encima la presión de la afición del PSG, ya que como decimos el tramo final de temporada estaba siendo una balsa de aceite para el bueno de Kylian, vitoreado en cada partido que juega en el Parque de los Príncipes.

RMC asegura que renovará en mayo

Tras las palabras de Mbappé, para echar más leña al fuego a la especulación, el periodista de RMC Sport Daniel Riolo daba una exclusiva mundial que ponía patas arriba al mundo del fútbol. Según Riolo y su información de primera mano, Mbappé anunciaría que renueva su contrato con el PSG el próximo mes de mayo.

El asunto pareció quedarse ahí, pero esta semana el futuro de Mbappé vuelve a ser noticia. La madre del jugador, Fayza Lamari, se encuentra en Doha junto a su hijo pequeño Ethan, que también juega en la cantera del club parisino y que ha reflejado su presencia en Qatar a través de sus redes sociales. Fayza no solo ha ido a Doha a descansar. Se reunirá con el emir, dueño del PSG, para hablar del futuro de Kylian Mbappé. La última oferta en la que se da a Mbappé la posibilidad de una cláusula de salida, se le convierte en el futbolista mejor pagado del mundo y se le darán galones de líder con brazalete de capitán incluido es demasiado jugosa. Y mayo -acuérdense de lo que dijo hace unas semanas Riolo- está a la vuelta de la esquina.

En el Madrid siguen confiando en el acuerdo que tiene cerrado con Mbappé -si no se cumple habría que pagar una jugosa penalización-.