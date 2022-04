El dardo de Schuster a Ancelotti: "Con el jardín que tiene puede ganar la Champions"

Bernd Schuster no se mordió la lengua en los Premios Alpardo. Tocó varios temas de la actualidad como el cercano título de Liga del Real Madrid, las posibilidades que tiene el conjunto merengue para ganar la Champions y si ve al Atlético de Madrid haciendo pasillo en caso de que el Madrid llegue como campeón al Metropolitano.

Las claves de la casi seguro título del Madrid en Liga: "Lo es en LaLiga, ser constantes, no tener altibajos como los rivales. Es un campeonato de constancia y regularidad y es lo que ha demostrado".

Ojo a la repuesta que da Bernd cuando le preguntan si ve al Madrid ganando la Champions? "Si ha llegado ya hasta allí y viendo los rivales... Y la verdad que el jardín que tiene el Madrid, todo es posible".

Cansado del culebrón Mbappé: "A mí me aburre porque ya son muchos años, no es de ahora, es de cada verano. Yo espero que venga porque esto tiene que terminar de una vez y yo espero que positivamente para que le veamos con los mejores, una liga competitiva y luchando contra los mejores. Pero vamos a ver qué pasa".

Sobre el Atlético de Madrid no se muestra tan crítico: "Está luchando como siempre. El año pasado ganó LaLiga, siempre está ahí, siempre hay que confiar en ellos. Y yo los conozco bien y no hay ningún problema. Van a estar al final donde quieren estar. Si no puede luchar por los títulos, es eso, la cuarta plaza. Necesita estar en la Champions, pero con la experiencia que tienen lo van a conseguir".

¿Hará pasillo el Atlético al Madrid en caso de llegar como campeón el conjunto merengue?: "Depende de la directiva. En mi época lo decidió Laporta, dijo que sí y el equipo lo hizo. Lo van a arreglar igual, yo creo que no va a haber problemas".