El Villarreal está contra las cuerdas en la Champions. El submarino amarillo se ha visto claramente superado por el Liverpool en Anfield (2-0), en el primer asalto de semifinales, y el próximo martes tendrá que hacer otra machada en La Cerámica si quiere meterse por primera vez en su historia en la final de la máxima competición continental.

Y es que el Liverpool es mucho Liverpool. Los groguets dejaron en el camino a la Juventus de Turín y al Bayern de Múnich, pero esta noche se han topado con el equipo más en forma de Europa. Fueron solo dos goles pero, visto lo visto, pudo encajar más. El equipo de Unai Emery sujetó a los reds en el primer tiempo pero encajó dos tantos nada más volver de vestuarios, entre los minutos 53 y 55, con la firma de Estupiñán en propia meta y Sadio Mané.

Aún queda la vuelta, sí, pero ahora mismo parece difuminarse el sueño amarillo. De poco sirvió la ilusión y la fe de un Villarreal que afrontaba las semifinales por segunda vez en su historia, tras las que disputó en 2006 frente al Arsenal —en una eliminatoria marcada entonces por el penalti que Jens Lehmann le paró a Riquelme—. No hubo forma de inquietar al Liverpool y los de La Plana realizaron un solo tiro a puerta por los 19 de los ingleses. Un dato demoledor.

Los de Jürgen Klopp controlaron el partido de principio a fin, dejando sin opciones al cuadro castellonense. En los primeros 20 minutos hubo hasta tres claras oportunidades para los de casa. Primero fue Salah y después le tocó el turno a Luis Díaz, la gran sensación colombiana de Anfield, que probó suerte con un disparo raso y un tiro desde la frontal. El Villarreal, que afrontaba el choque con las bajas de Yéremi Pino y Gerard Moreno, ni tan siquiera pudo replicar entre los tres palos y dio vida a su oponente en los minutos posteriores con nuevas ocasiones de Mané —que estuvo cerca del gol con una gran volea— y también a través de Salah con un disparo de primeras que no encontró portería. Sin embargo, la ocasión más clara la tuvo Thiago Alcántara con un remate al palo a tres minutos del descanso.

El Villarreal claudica en dos minutos

La segunda parte comenzó con el mismo guión, eso sí, con un Fabinho excelso que dominó todos los escenarios ante un Villarreal que no pudo salir de su área. La apuesta de Emery fue la misma que ante el Bayern o la Juve, pero esta vez no salió bien. A los cinco minutos de la reanudación, Fabinho logró el primero de la noche aunque el gol fue anulado por fuera de juego de Van Dijk en la jugada anterior. Sin embargo, dos minutos después llegó el 1-0 en una jugada fortuita por la banda derecha que culminó Henderson con un centro, desviado por Estupiñán, que Rulli no pudo despejar.

El gol llegó por fortuna, pero era el justo premio al empuje de los locales, que salieron muchísimo más enchufados tras el paso por vestuarios. Era el minuto 52 y, sólo dos después, apareció una jugada trenzada al borde del área que terminó con una gran definición de Sadio Mané, batiendo a Rulli en su salida tras un gran pase entre líneas de Salah dentro del área. Una vez más, letal la asociación entre el senegalés y el egipcio, que se conocen a la perfección. Un gol más que definitivo para el partido y casi para la eliminatoria salvo que el Villarreal cambie por completo dentro de seis días en La Cerámica.

El submarino amarillo quedó completamente grogui e incluso pudo salir escaldado con algún gol más. Henderson vio cómo le anulaban el tercero y la fase final perteneció por completo —como el resto del choque— al equipo dirigido por Jürgen Klopp, que impuso su juego vertiginoso ante un rival desbordado y sin recursos.



Ficha técnica

Liverpool, 2: Alisson; Alexander-Arnold (Joe Gomez, m.81), Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson (Keita, m.72); Salah, Mané (Jota, m.72) y Luis Díaz (Origi, m.80)

Villarreal, 0: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Manu Trigueros, m.72); Capoue, Parejo (Aurier, m.72), Coquelin (Pedraza, m.57), Lo Celso; Danjuma (Alcácer, m.86) y Chukwueze (Dia, m.72)

Goles: 1-0, m.53: Estupiñán, en propia meta; 2-0, m.55: Mané

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Mostró tarjeta amarilla a Van Dijk (m.32), del Liverpool; y a Estupiñán (m.47) y Lo Celso (m.62), del Villarreal

Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones disputado en el estadio Anfield (Liverpool) ante unos 53.000 espectadores, entre ellos 3.000 seguidores del Villarreal