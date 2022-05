Guardiola: "No me puedo fijar con el City en el 0-4 del Barça"

Con el 4-3 de la ida de semifinales de la Champions en el Etihad, Pep Guardiola​​​ regresa este miércoles al Santiago Bernabéu, donde hace 13 años dio una exhibición desde el banquillo azulgrana frente al Real Madrid (2-6).

Esta temporada el Barcelona le endosó un 0-4 al eterno rival en el coliseo blanco, pero el técnico del Manchester City aclara que no puede tener como referente ese reciente resultado porque en el equipo inglés no dispone de futbolistas del nivel del actual conjunto culé. "No me sirve el 0-4 como modelo porque Xavi tiene jugadores que yo no tengo, y él no tiene algunos que yo sí. Somos dos equipos muy diferentes, no se puede comparar", zanjó Guardiola cuando se le preguntó por la goleada del Barça en el clásico. "Vi el clásico por encima. Lo vi en 'highlights'. Ese día no jugó Benzema. Sé que Carlo (Ancelotti) hizo algo que no hace normalmente (colocar a Modric como 'falso 9'). No puedo rescatar demasiadas cosas de ese partido", insistió el entrenador catalán. Guardiola afronta el duelo de vuelta de semifinales como "una gran prueba" para su equipo.

"Es la mejor prueba que nos podemos encontrar nosotros mismos para llegar a una final de la Champions", añadió Guardiola, quien considera que "seguramente habrá que jugar aún mejor que en la ida para pasar". "Pero quizás podemos jugar peor y pasar también. El fútbol es impredecible ", reconoció. "A veces merecer algo y no te lo llevas y otras, sin merecerlo, ganas. Nosotros tenemos que dar el máximo y salir a ganar. Nada más. Tenemos que dar lo máximo e ir a por la final", destacó quien no se atreve a pronosticar qué equipo es favorito para la final. "Somos dos grandes equipos.

Ellos son los campeones en España y nosotros lo estamos intentado en Inglaterra. El objetivo es conseguir jugar la segunda final seguida". Guardiola también quiso felicita a Ancelotti por la conquista de la Liga y convertirse en el único entrenador campeón en los cinco grandes campeonatos. "Admiro las trayectorias de los profesionales que han conseguido tanto. Ha tenido equipos fantásticos. Ha hecho un trabajo increíble en muchos sitios. Siempre con un fútbol realmente bueno. Fui afortunado de conocerle hace años", subrayó quien desveló también que no hablado con Xavi sobre el Real Madrid.