Haaland incluye una cláusula de salida en su contrato con el Manchester City

El Manchester City firmó uno de los fichajes del siglo. Se llevó a Erling Haaland por 100 millones de euros (60 de traspaso más 40 en comisiones). Un fichaje espectacular que sorprendió a muchos. El Real Madrid estaba detrás del noruego y por ese precio era difícil comprender para algunos cómo Florentino Pérez dejaba escapar la oportunidad de reunir en el mismo equipo a dos jugadores que van a marcar una época como son Haaland y Kylian Mbappe -como contó esRadio el pasado martes, el fichaje del delantero francés por el Madrid esta completamente cerrado-.

Dos días después de hacerse oficial el fichaje de Haaland por el City, salen a la luz detalles del contrato que explican algunas de las razones por las que el Madrid finalmente se retiró de la carrera de su fichaje. Según ha apuntado el diario alemán Bild, los agentes de Haaland exigieron a su próximo equipo incluir una cláusula de salida en su contrato. El Madrid no quiso pasar por el aro, algo que sí hizo el City. Erling firma hasta 2027 con el conjunto inglés, pero en 2024 se activa una cláusula liberatoria por la que el noruego podrá marcharse previo pago de 150 millones de euros.

Haaland, al que le encanta España y siempre ha manifestado a su circulo más íntimo que quiere vivir en nuestro país -recientemente se ha comprado una casa en Marbell-, no estaba dispuesto a estar condicionado y anclado a ninguna cárcel de oro. En la Premier no existen las cláusulas de rescisión, por lo que si el conjunto inglés se negara, Erling no podría abandonar Inglaterra hasta el final de su contrato. De ahí la vital trascendencia de esa cláusula de salida que se puede activar siempre a partir de junio de 2024. Una vía de escape clave para aceptar marcharse al conjunto de Pep Guardiola.