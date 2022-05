Carlo Ancelotti: "Esta final puede ser una venganza para el Real Madrid"

Carlo Ancelotti pasó por sala de prensa en el ‘UEFA Open Media Day’ de la final de la Champions que medirá al Real Madrid contra el Liverpool el sábado 28 de mayo en París y trato todos los temas de la actualidad merengue.

El técnico italiano se negó a hablar de Mbappé. Le preguntaron que cómo estaba el vestuario tras el "no" del galo y salió por la tangente: "Solo hemos pensado en lo que tenemos que pensar. Respetamos a todos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Nunca he hablado de un jugador que no es del Real Madrid y nunca lo haré".



Ancelotti habla sobre el que considera el momento más tenso antes de una final: "El momento más complicado son las tres o cuatro horas antes de los partidos. El corazón, pensamiento negativo... todo para cuando se inicia el partido. Hasta sudo. No hay pastillas que puedan calmarlo".

Recogiendo el guante sobre las palabras de Pep Guardiola que considera que es más difícil ganar la Premier League que la Champions, Ancelotti da su opinión al respecto: "En una Champions no puedes fallar, en una Liga tienes tiempo para arreglar un fallo. Son competiciones difíciles de ganar, pero distintas".

¿Será Rodrygo titular? "¿Lo pondrías después de lo que ha hecho cuando ha salido? Es un partido para más, no solo para once. La alineación es el último de los problemas".

¿Llega mejor el Real Madrid en el aspecto físico? "No creo que sea definitivo. El Liverpool quizás sea de los mejores en ese aspecto".

¿Cuál ha sido el momento más complicado de esta Champions? " El más complicado fue el Chelsea por la ventaja del partido de la ida. Es más complicado de preparar".



¿Cuál es la clave del éxito de esta temporada? "La clave ha sido crear un buen ambiente en Valdebebas. Los jugadores son felices cuando vienen a trabajar a Valdebebas. Algunos han destacado más de otros pero porque alrededor de ellos el ambiente era limpio. Y ese buen ambiente se debe a los jugadores que tienen más complicado el jugar".



Salah habla de venganza en la final del sábado: "Puede ser una motivación Pero el Madrid perdió una final en París con el Liverpool. Podría ser una venganza también para nosotros."



¿A qué jugadores de la actual plantilla ve potencial como futuros entrenadores? "Casemiro, Kroos, Nacho, de Modric no estoy muy seguro. Ven la dificultad que tiene un entrenador en tomar decisiones. Les cuesta entrar en las relaciones personales. Ahora hay 25 jugadores y cuerpos técnicos muy grandes. Todo ha cambiado".

Luis Enrique asegura que el Madrid merece ganar esta Champions: "Hemos merecido llegar a la final. Ganarla dependerá lo que hagamos en la final. Nadie nos ha ganado en el compromiso y la motivación".

Ancelotti considera que ha tenido una temporada tranquila donde no ha tenido que tomar decisiones que comprometieran su figura: "Cada una tiene sus complicaciones. No se puede decir la verdad al jugador. No he tenido ni un lío esta temporada, con nadie: Bale, Isco... con nadie por mucho que se haya dicho alguna vez".

¿Cómo ve al Liverpool? "Nos hemos cruzado muchas veces. Perder con ellos fue una tragedia con la Roma en 1984 y la de 2005. Luego la venganza, que dice Salah, en 2007. Le respeto mucho. Una de las experiencias mejores de mi carrera es ver empujar al Bernabéu o Anfield. Además de la experiencia bonita de ser rivales con el Everton. Me gusta su historia, la de Paisley, tienen seis Champions, solo una menos que el Milan... Eso es una motivación extra también. Me dicen mis amigos milanistas que no deje que lleguen a siete".



Elogios a Klopp: "La escuela alemana ha elevado la intensidad y presión a los partidos. Es una novedad su presión tan adelantada. No me veo como un entrenador de la vieja generación. Estoy atento a los cambios, pero siempre desde lo más importante: las características de los jugadores que tienes. Yo no puedo ir a la presión si tengo un jugador gordo, lo tengo que poner en el área a rematar".



¿Cuáles han sido las mayores sorpresas de la temporada?​​​​​​​ "La continuidad de Vinicius, la humildad de jugadores que no veía desde 2014 y en ese tiempo habían ganado tres Champions. Han hecho historia y no ha cambiado ni una coma en esa su actitud, en su profesionalidad. Nunca hemos bajado los brazos cuando todos creían que íbamos a hacerlo. Se puede pensar que es suerte, pero ahí está la magia del estadio, lo que se vive en el Bernabéu".