Thibaut Courtois, protagonista en El Primer Palo. El portero belga del Real Madrid ha sido entrevistado por Juanma Rodríguez en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, durante el Open Media Day, a cuatro días de la final de la Champions que los blancos disputarán contra el Liverpool en el Stade de France en París.

Un partido que Courtois, uno de los grandes pilares del conjunto blanco esta temporada, espera ganar. Aunque sea apelando a la épica y con remontada incluida, como ocurrió en las eliminatorias frente al París Saint-Germain (octavos de final), Chelsea (cuartos) y Manchester City (semifinales). "Yo no tengo problema en que vayamos perdiendo 0-1 si luego remontamos, aunque prefiero tener la portería a cero y ganar por 2-0 ó 3-0... aunque lo otro sería más bonito", le ha dicho Thibaut a Juanma en una entrevista en la que también ha participado Sergio Valentín, redactor responsable de la información del Real Madrid en el Grupo Libertad Digital.

Enfrente tendrán el sábado los de Carlo Ancelotti a un rival muy peligroso como es el Liverpool, un equipo que "le gusta atacar al espacio" y que cuenta con "delanteros rápidos que definen muy bien". "Va a ser un partido complicado, pero si jugamos bien les podemos parar. Ya lo han hecho otros equipos, como el Villarreal, aunque luego les remontaran, el Chelsea.... se les puede parar. Como jugador del Madrid tienes las ganas y la confianza, pero luego en el fútbol todo es posible", admite.

Para ello los blancos cuentan con una gran baza como es la de Karim Benzema, un futbolista que lleva 44 goles esta temporada (15 de ellos en Champions) y a quien Courtois define como "un grande, el mejor jugador del mundo".

Tras repasar las eliminatorias anteriores en la presente edición de la Liga de Campeones, el belga reconocía estar "en el mejor momento de mi carrera", confiado en "poder pararlas todas el sábado". También por el hecho de poder "transmitir tranquilidad a la defensa. Si haces paradas, juegas bien con los pies y sales bien por arriba, logras transmitir tranquilidad a tus compañeros, que como portero es lo más importante".

E igualmente destaca la importancia de "mantener la portería a cero". "Seguro que es importante la conexión con los centrales. Es todo el equipo el que tiene que estar unido y se ve que nuestro equipo está muy unido. Te tienes que conocer, lo que hace uno, el otro… y con ello hemos logrado tener muchas portería a cero. Hemos encajado pocos goles en la temporada, contra el Barça más, pero en general hemos estado bien", señala al respecto.

Courtois lleva ya cuatro temporadas en el Real Madrid, adonde aterrizó en verano de 2018, procedente del Chelsea a cambio de 40 millones de euros. Y su nivel es cada vez mejor. Sabe el belga que el Madrid es otra cosa, donde "la presión mediática y la exigencia de los aficionados" es mayor. "Vas con el Madrid a una concentración y hay mucha más gente. Notas todo esto, lo importante que es jugar bien en el Bernabéu. Es un privilegio estar en el Madrid", dice el guardameta, consciente de que "siempre en el Real Madrid sabes que puedes llegar lejos. Cuando eres madridista tienes la fe y juegas cada trofeo para ganarlo, ya sea la Copa, la Supercopa, la Liga…".

El belga, que de momento no se ve como futuro entrenador —tiene 30 años y le quedan al menos dos más de contrato en el Madrid tras haber firmado por seis temporadas—, ha hablado también del tema estrella de la semana como es el fallido fichaje de Kylian Mbappé. No es esconde el cancerbero de Bree, que entiende que los aficionados madridistas se hayan sentido engañados tras la decisión del delantero francés de seguir tres temporadas más en el París Saint-Germain, hasta 2025, cuando parecía que su fichaje por el Madrid estaba ya hecho. Sin embargo, Thibaut aclara que "en el vestuario no hemos hablado del tema" porque "tenemos una final de Champions y nos centramos en ella". "No hay nada más bonito que jugar en el Real Madrid y ganar trofeos. Para mí era un sueño desde niño y lo estoy cumpliendo, ningún club como el Madrid", apuntaba.