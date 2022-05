Javier Tebas: "Al Khelaïfi, deja de hacer trampas que solo jodes el fútbol"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dio un amplio repaso a la actualidad futbolística en los Desayunos de Europa Press. En dicho acto habló sobre la denuncia al PSG ante UEFA y otras instituciones por el Fair Play Financiero, el reciente alirón del Real Madrid en la Champions y su relación con Florentino Pérez.

Tebas felicita al Madrid por su gran gestión económica y el título de Champions: "Si hacemos una reflexión, este puede que sea de los más complicados que se han tenido que conseguir. Se venía de dos años y medio de la pandemia y el Real Madrid ha hecho una gran gestión. Ha sido el único club de Europa sin pérdidas. Él único que no tenga pérdidas. Denota el esfuerzo de gestión económica para también ser campeón de Europa y de Liga. No solo es cuestión de dinero. Enhorabuena al Real Madrid en este aspecto, en otros no coincido. Las victorias del Real Madrid también son las victorias de España. Lo que ha sido para la historia ha sido un club de integridad. Como club lo sigue representando, hay otras cuestiones más personales que no estamos de acuerdo. No he mandado un mensaje a Florentino, puse un tuit para todo el madridismo".

Palo a Florentino Pérez por la Superliga: "Cuando hablo de los pulsos de Florentino me refiero a que siempre sigue peleando. Aunque esté noqueado vende que sigue ganando. La cautelarísima en los juzgados parecía la final de la Champions".

Deja clara su postura sobre la Superliga: "El concepto de Superliga no es un modelo de competición sino de organización del fútbol para que 16 clubes manden sobre todos. Eso es lo peligroso de la Superliga. Es lo que se pretendía, tener todo el poder. Florentino dijo que iban a vender los derechos y ya darían algo a los demás. Siempre estará en su cabeza. Muchos clubes no se dan cuenta que el mundo del fútbol no es de los grandes clubes, sino de los grandes y pequeños. Hay que intentar conjugar".

Confirma que va con todo a por el PSG tras renovar a Mbappé: "No voy a responder al presidente de la liga francesa. Ya me la mandó otro presidente anterior. No vamos a consentir que un club europeo rompa el ecosistema del fútbol europeo. No es postureo. Son datos económicos objetivos. Va a ir a 600 millones de masa salarial con unas pérdidas de 300 millones. Con eso renueva a Mbappé. Es imposible si no hay engaño en los patrocinios o aportaciones de capital superiores a lo que permite la UEFA. Ya hemos contratado los abogados franceses para denunciar ante los tribunales allí. Vamos a acudir a Suiza. Es una situación que nos parece increíble. Este señor puede hacer lo que quiera porque ¿UEFA tenga mucha dependencia económica de él? Os advierto que esto es lo que hay que hacer por defender el fútbol europeo, digan lo que me digan. Ya saben cómo soy. Oye Nasser deja de hacer trampas que solo jodes al fútbol. Es tan peligroso como el proyecto de la Superliga. Nosotros tenemos un casi club estado y le hemos tenido controlado, que es el Almería. Hemos tenido varias explicaciones de cómo funciona el sitema económico".

Sueldos: "Hay un problema ético. Hay un nivel de fortunas...".

Nueva campaña de LaLiga: "En España a veces somos cortoplacistas y catastrofistas. Y es un recordatorio que en el siglo XXI llevamos 33 títulos europeos y Francia 0".

Dardo a la Ligue 1: "Queremos que sea una competición sostenible y no una arruinada como hay algunas como ahora".

El favorito de Tebas para ganar el Balón de Oro: "Se lo daría a Benzema y Courtois. Pero si tengo que elegir a uno es a Benzema. Lleva varias temporadas a un gran nivel".

La Placa de Courtois fue arrancada: "Su época en el Atlético fue histórica. No sé lo merece Courtois".

Sobre las vergonzosos actos que se vieron antes y después de la final de la Champions en París: "Cualquier decisión era muy arriesgada. Como evento es muy complicado. No culparía tanto a la UEFA. El problema era más de exteriores".

¿En qué consiste el Plan Impulso?: "Nos sirve para adelantar en los clubes inversiones que tardarían 20 años. Hay que anticipar infraestructuras y proyecto de internacionalización. Nació para anticiparnos a viente años de inversión que llegarían muy lentamente. 38 clubes de LaLiga apoyan el plan. Solo se han opuesto tres. En Francia aprobaron una ley especial para que la liga francesa pudieran hacer un proyecto similar. Fue apoyado por el Gobierno sin tanta polémica como aquí en España. No siempre se crece en los derechos audiovisuales. No es tan fácil. Se reservan 123 millones para los clubes de Primera RFEF que puedan ascender de la categoría. Lo importante de la operación es que hay que destinar obligatoriamente el 70% a infraestructura. Si el dinero va a jugadores se hubiera inflacionado el mercado y hubiéramos creado una enorme burbuja en el fútbol. Muchas decisiones que se pueden tomar desde nuestra organización o desde Europa se puede hacer mucho daño al fútbol. Si ha intentado boicotear. El 15 de agosto nos encontramos con una nota del Real Madrid que nos quería llevar a CVC y a mí a la cárcel. Querían que este dinero de CVC saliera de esta operación y este fondo siguió adelante pese a todas las amenazas. La justicia ha desestimado las medidas cautelares y el proyecto sigue adelante. En junio se repartirá un tercer pago a los clubes".

Optimizar el dinero: "No es solo dinero, es un trabajo conjunto de toda LaLiga. Se pretende que se pueda optimizar para que crezcan los clubes y la competición. Asistieron 375 ejecutivos de todos los clubes, menos de un equipo. Hemos creado una oficina de talento para seleccionar personal. Se han mantenido reuniones con casi 900 personas diferentes de los clubes".

Proyectos principales de infraestructuras: "En Andalucía hay 416 millones de euros. El Sevilla va a remodelar el Sánchez Pizjuán y la ciudad deportiva. Vamos a tener unos campos absolutamente modernos para competir para el Mundial 2030. Será con dinero de los clubes y no necesitaremos dinero público. Ese dinero se tiene que destinar a otros temas. El Almería va a remodelar su estadio, el Málaga también... Estamos viendo que todos están haciendo reformas en sus estadios. El Atlético va a hacer su ciudad deportiva y mejorar la internacionalización. Vallecas es un campo muy necesario de reformas y por fin las vamos a ver. Equipos como Alcorcón y Fuenlabrada siguen teniendo dinero para mejorar. El Nuevo Mestalla lleva nueve años parados, van a poder terminarlo ya".

Futuro: "El Plan Impulso es una realidad. Al final de la temporada habrá más de 800 millones ya en los clubes. El 70% se destina a infraestructura e internacionalización. Vamos a seguir siendo muy competitivos en Europa".

Sobre las polémicas palabras de Almeida: "El Alcalde sabe que el motor económico de los clubes es la competición del fin de semana. Sin LaLiga, nuestra cifra de negocio sería infinitamente inferior. Hay que defender estas competiciones porque siempre están puestas en dudas. Se habla de no jugar en fin de semana, jugar más entre semana... Si siempre va el dinero a los mismos y los de abajo reciben menos hace que la competición pueda sufrir".

¿Se iría de cena con Al Khelaïfi, Florentino o Rubiales? "Iría a una cena con Al Khelaïfi, es una batalla a corto plazo. Las de Florentino y Rubiales son a más largo plazo".

¿Puede el Barcelona fichar a Lewandowski?: "El Barcelona sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente el control económico. No sé a quién venderá... Tiene que ingresar más y vender activos. Ha tenido muchas pérdidas acumuladas. Hay algunas que podían haber evitado como eran las amortizaciones. El Madrid tiene la despensa llena y el Barcelona la tiene vacía. A día de hoy no puede fichar a Lewandowski".

Sobre la marcha del presidente del Valencia Anil Murthy: "Ni es positivo ni negativo. La situación era insostenible para él. Habrá que ver la capacidad que tienen para solucionar el tema del estadio, desde LaLiga estamos intentando intermediar".

¿Tienen buena salud económica los equipos de nuestra Liga?: "La salud en general es buena. Hay unos termómetros que te indica la salud. No debemos a la Seguridad Social, ni a los jugadores... El mercado va a volver. Este año no va a ser igual, el siguiente tal vez. El dinero no se va a mover tan rápido. Dentro de lo malo que es perder dinero, hemos sido los que menos hemos perdido y que más despensa teníamos".

Factura de la pandemia: "Estaremos sobre 1.200 millones de euros".

Sobre el nuevo sueldo de Rubiales: "Voy a aprovechar la pregunta de la Federación. Lo de menos de la Asamblea es su sueldo. Eso solo es lo morboso. Hay que hacer una reflexión de lo que pasó. Ayer en Madrid había dos asamblea, también había la de AFE y el presidente de FIFA solo fue a uno. En la toma de posesión estaban Ceferín e Infantino. Ayer solo estuvo su hermano Alejandro Blanco, que está en todas, no se pierda una. Las explicaciones de ayer me recordaron a Cuéntame. Parecía el pasado. Hay que explicar las cosas bien. Reconocen seis millones de pérdidas de pleitos con Mediapro que son los caprichos de Rubiales y Cueto de excluirles de los concursos del VAR y la Copa del Rey. También han perdido varios pleitos por los lunes y los viernes. Tendrán que pagar varios millones por daños y prejuicio. Ya no sabemos nada de Marisa, de Juan Rubiales... Las que han pasado por el fútbol femenino. ¿Dónde está todo el mundo? LaLiga está pidiendo explicaciones de los millones de la épica Villar y nos han dicho que vayamos a buscar allí los papeles. La valoración de transparencia que dicen es por colgar las cuentas en la web. ¿Es gestión impoluta lo de Arabia Saudí? Oye, porque yo no puedo pagar a Kosmos, Arabia págale la comisión. Eso no es gestión impoluta. Yo he hablado con Juan Rubiales hace cuatro o cinco jornadas. Y le dije que tendrás que ir a donde tengas que ir a contar lo que me has contado. Ahora parece que el culpable es Juan Rubiales. ¿Por qué se grababa a un ministro o la secretaria del estado? ¿Cómo se va a ir ahora a reunir con otro ministro? ¿Te puedo mandar mensajes o lo grabas también? O esto se pone serio o no sé qué puede pasar. Se han roto todas las líneas rojas. No sé si le han hackeado o ha sido el tío, según lo que se dice. A nadie le gusta que le hackeen. Necesitamos gestión impoluta de verdad, no está. Es gestión impoluta decirle a Juan Rubiales vete a casa y estar seis meses cobrando y sin trabajar. Tienen un gulag, que es el museo de la Federación. Recientemente Rubiales ha mandado a un alto cargo de la Federación a casa porque no le quiere ver. Para mí lo más fácil es callarme. Lo de los 3.000 euros para la vivienda es lo que más me gusta ganando 600.000 euros".

¿Está detrás de las filtraciones de los audios de Rubiales?: "Según él estoy detrás de todo. Tiene una obsesión por alcanzar la federación inglesa y tiene una obsesión con LaLiga. Tengo que decir lo que pienso de verdad de las cosas. Ahora parece ser que está detrás Juan Rubiales. No estoy detrás de esto. Hay que dar explicaciones y públicas, no lo que ha hecho. Que ha dicho que fue a Nueva York a unas intensas jornadas de trabajo. NO dio explicaciones de lo intensas que fueron, no dijo con quién estuvo. Me sé de casualidad con uno que estuvo. Juan Rubiales es una víctima de lo que está pasando. Se ha puesto a disposición de la Fiscalía. Hay veces que estando en una buena posición es difícil denunciar".