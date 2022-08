Suerte dispar en el sorteo de la Champions celebrado esta tarde en la ciudad de Estambul. El Real Madrid, vigente campeón, y el Atlético de Madrid cayeron en grupos asequibles mientras que Barcelona y Sevilla se las verán con adversarios de mayor dificultad.

Sin duda, no le ha sonreído la suerte al conjunto de la ciudad condal en este sorteo. Los de Xavi se medirán al Bayern de Múnich, al Inter de Milán y al Viktoria Plzen en el grupo de la muerte de esta primera fase de la competición. El Barça ha pagado muy caro comenzar el sorteo en el bombo 2. Le tocó uno de los más difíciles del 1 y también del 3, aunque los checos del Plzen darán aire a los tres contendientes que se han juntado en este 'grupo de la muerte' en esta Champions League que dará comienzo el 6 de septiembre. El conjunto catalán vuelve a coincidir como la temporada pasada con el ogro alemán. Esta vez, eso sí, sin Robert Lewadowski. El rival del bombo 3 fue el más complicado de todos: el Inter de Lukaku y Lautaro Martínez. El campeón de Italia de 2021 y un rival siempre a tener en cuenta en Europa. El equipo del bombo 4 es el más flojo: el Viktoria Plzen checo, en principio, no tendrá mucho que hacer en este más que duro grupo C.

Algo más de suerte tuvieron el Real Madrid y el Atlético: los campeones de Europa se medirán al RB Leipzig, al Shaktar Donetsk y al Celtic de Glasgow. Los de Ancelotti repiten por tercer año consecutivo con el equipo ucraniano que jugará de local en Varsovia debido a la guerra en su país. El Leipzig era el rival que todos querían del bombo 2 aunque el equipo alemán se ha reforzado con el regreso de Timo Werner. Dani Olmo y Nkunku son las otras dos grandes amenazas de los germanos. El Celtic de Glasgow se presenta en este grupo F como el rival más asequible.

Por su parte, los de Simeone se las verán con el Oporto, el Leverkusen y el Brujas. El conjunto rojiblanco repite rival con los portugueses. Mucho más cómodos los otros dos rivales este año: el Leverkusen llevaba varias temporadas sin jugar en Champions y el Brujas, salvo sorpresa, no debería ponerle las cosas muy complicadas al Atlético.

Equipos con notable experiencia europea, pero asequibles para los jugadores del Metropolitano. Además, el Brujas belga completa el grupo B, donde los rojiblancos esperan tener menos problemas que la temporada anterior para superar la ronda inicial.

El Sevilla no tuvo mucha suerte en Estambul: cayó en el grupo G con el todopoderoso Manchester City, el Borussia Dortmund y el Copenhague. En este grupo, Erling Haaland volverá a verse las caras con su antiguo equipo.

La competición arrancará con la fase de grupos el martes 6 de septiembre y finalizará el 10 de junio de 2023 con la final que se celebrará en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, sede de la selección nacional de Turquía.

Este estadio es famoso por haber albergado la final de la edición de 2005, cuando el Liverpool remontó un 3-0 en contra. Una final que debió celebrarse en 2019 en la capital turca pero que fue suspendida por la pandemia del coronavirus. Dos años después, tras Lisboa y París como sedes alternativas, recuperan su condición de anfitriones.

Los grupos al completo son los siguientes:

A: Ajax, Liverpool, Nápoles y Rangers

B: Oporto, Atlético, Leverkusen y Brujas

C: Bayern, FC Barcelona, Inter y Viktoria Plzen

D: Eintracht, Tottenham, Sporting y Marsella

E: Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb

F: Real Madrid, Leipzig, Shaktar y Celtic

G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague

H: PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa