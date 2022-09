¡Qué lujo tener a un futbolista como Fede Valverde! El uruguayo lo hace todo bien, es un portento físicamente y además marca goles. Golazos decisivos, como el de esta noche ante el Leipzig, en el estreno del Real Madrid en Liga de Campeones en un Santiago Bernabéu que vivió remontadas mágicas el pasado curso que le acabaron conduciendo hacia la Decimocuarta.

No fue el mejor partido de los blancos este curso, después de siete victorias en partido oficial, pero los de Ancelotti han sumado tres nuevos puntos (6) que le permiten encauzar la clasificación para octavos de final. El Madrid lidera en solitario el grupo F por delante del Shakhtar Donetsk (4), Celtic de Glasgow (1) y un Leipzig que, pese a ser el rival de más entidad y calidad del grupo, aún no ha podido puntuar después de dos jornadas. Un chollo para el campeón de Europa, que ya empieza a frotarse las manos en esta primera fase, pese a que todavía queda mucha tela que cortar.

Valverde derribó el muro alemán en los estertores del partido, tras una primera parte en la que los pupilos de Marco Rose fueron mejores y dispusieron de claras ocasiones ante la portería de Courtois —cómo no, el cancerbero belga volvería a ser providencial—, mientras que Marco Asensio se reivindicó con un golazo, ya en el descuento. El balear, que el pasado domingo mostró su enfado al quedarse sin jugar ante el Mallorca, tuvo media hora y aprovechó sus minutos con un golazo que selló la victoria blanca. Tres puntos para Ancelotti y los suyos en una noche gris, en vísperas del derbi del domingo ante el Atlético en el Cívitas Metropolitano.

El Madrid estuvo espeso en la elaboración desde el inicio, topándose con un Leipzig que le superó en todas las facetas. El nuevo técnico, Marco Rose, le ha dado al equipo otra cara tras la destitución de Domenico Tedesco. Los toros rojos pasaron por encima del Borussia Dortmund (3-0) el pasado fin de semana en la Bundesliga y demostraron que no iban al Bernabéu precisamente como convidados de piedra. De hecho, fueron los germanos los que pudieron adelantarse en el marcador en un primer tiempo donde propusieron más que un Real Madrid bastante pobre y desconocido.

Muy bien plantado, con las líneas juntas y una presión muy alta que tenía la misión de asfixiar la salida de balón de Rüdiger y Nacho. Así se presentó en Concha Espina un Leipzig que tardó muy poco (apenas cinco minutos) en llevar peligro ante la portería rival: Forsberg recogió un balón en la medular tras un error en la elaboración blanca, para servir, casi en bandeja, el esférico a Nkunku, aunque el francés disparó algo centrado y con poco ángulo, obligando a Courtois a emplearse a fondo para que el 0-1 subiera al marcador.

Al Real Madrid le costó tener la pelota, pero apenas creaba peligro ante el gran trabajo defensivo de los alemanes, dispuestos a dar la sorpresa en la capital de España. Si clara fue la primera ocasión de Nkunku, más aún la segunda del propio delantero francés, recibiendo casi en el área pequeña y pidiendo un penalti que no fue señalado. Era el minuto 10 y el Bernabéu ya se preparaba para sufrir.

El Madrid empezó muy gris y no daba señales de vida hasta que Rodrygo, el elegido para reemplazar en el puesto de nueve a un lesionado Karim Benzema —Ancelotti tampoco pudo contar con Militao y Lucas Vázquez—, lo intentó con un disparo un tanto forzado, aunque su defensor se le echó rápidamente encima para estorbarle lo necesario. Pero el Leipzig no se amilanó. Con otro latigazo en forma de transición en el minuto 21, Forsberg y Werner combinaron y el sueco disparó por encima del larguero. El conjunto alemán hacía de la movilidad de sus cuatro hombres más peligrosos su gran amenaza, con un Tchouaméni que en esta ocasión estuvo algo más desbordado en tareas defensivas que lo habitual.

La dificultad para conectar en ataque y la falta de ocasiones claras de los blancos permitió al conjunto de Marco Rose encontrarse cada vez más cómodo con su planteamiento. De nuevo Nkunku gozó de una ocasión tras una preciosa cuchara de Timo Werner —el más activo hasta ese momento—, aunque Courtois logró conjurar el peligro a tiempo. Sin embargo, la más clara para los visitantes llegó superada la media hora, cuando el francés no acertó a rematar por centímetros un pase letal de Werner.

Las dudas se apoderaban de un Bernabéu apagado que sólo despertó con una buena ocasión en forma de disparo desviado desde la frontal de Luka Modric. Sólo tres minutos después, el croata cayó en el área derribado por Orbán tras controlar un pase elevado de Valverde desde la derecha. El Santiago Bernabéu pidió penalti, pero el contacto fue insuficiente para el árbitro italiano Maurizio Mariani.

El Madrid salva los muebles a base de golazos

Tras una primera parte en la que el Madrid se vio superado y no remató entre los tres palos, la segunda mitad comenzó con el Leipzig amenazando y con los locales todavía sin despertar. Ancelotti movió ficha, pasado el minuto 60, poco contento con lo que veía en el campo. El revulsivo era Marco Asensio, cuya entrada por Camavinga suscitó división de opiniones en la grada —pitos y aplausos— y que retrasó al mediocampo a Valverde.

Sin las ideas muy claras a la hora de elaborar, el campeón continental encontró en los contragolpes una posible baza y así llegó un gran acercamiento tras una galopada de Fede Valverde por la derecha que sirvió a Vinicius, aunque el brasileño no supo rematar con todo a favor ante un Gulácsi que realizó una parada de mucho nivel. También a la contra, Rodrygo Goes hizo gala de su velocidad en un dos para dos claro junto a Vinicius, pero la conexión brasileña no funcionó en esta ocasión.

Tuvo que esperar el Madrid hasta el minuto 79 para poder derribar el muro germano, en una esas vertiginosas transiciones que acabarían dando sus frutos. En una arrancada de las suyas por la izquierda, Vini dribló hasta en tres ocasiones a Henrichs para, tras un recorte final hacia dentro en la esquina del área grande, asistir a Valverde. El Pajarito esperaba solo en el costado derecho. Y ya dentro del área, se deshizo con calidad de su defensor para cruzar el esférico a la derecha de Gulácsi y desatascar el encuentro para el equipo español.

Ancelotti apostó en los últimos minutos por Dani Ceballos y, para sorpresa de muchos, por Mariano Díaz y el Leipzig, que no iba a tirar la toalla así como así, tuvo algún acercamiento más, aunque lo cierto es que en ningún momento dio la sensación de poder empatar el partido. Y, efectivamente, lo que acabaría llegando fue el 2-0, obra de Marco Asensio y ya en el descuento. Una jugada con la pizarra de Ancelotti: Kroos botó raso una falta lateral hacia la frontal y allí apareció el mallorquín para rematar al primer toque, colocando la pelota junto palo izquierdo de la portería.

Una victoria muy trabajada del Madrid, en una noche bastante gris, que le permite asegurar el pleno antes del derbi del domingo ante el Atlético. Será el último envite para los blancos antes del parón por los compromisos de las selecciones en la Liga de Naciones.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Alaba (Mendy, m.81); Tchouaméni, Camavinga (Marco Asensio, m.64), Modric (Kroos, m.82); Fede Valverde, Vinícius (Ceballos, m.85) y Rodrygo (Mariano, m.85)

RB Leipzig, 0: Gulásci; Simakan (Henrichs, m.75), Orbán, Diallo, Raum; Haidara (Kampl, m.75), Schlager; Nkunku, Forsberg (Poulsen, m.81), Szoboszlai; y Werner (André Silva, m.81)

Goles: 1-0, m.79: Fede Valverde; 2-0, m.90: Marco Asensio

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Carvajal (m.83), del Real Madrid; y a Haidara (m.72), Nkunku (m.82) y Schlager (m.90), del Leipzig

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, grupo F, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 59.500 espectadores