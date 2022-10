El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que "tiene que ser una noche mágica" la de mañana miércoles ante el Inter de Milán, al que el conjunto azulgrana se enfrentará a partir de las 21h en el Spotify Camp Nou en un duelo decisivo para clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Para nosotros mañana es una final. Necesitamos que la afición siga apoyándonos como lo ha hecho hasta ahora, incluso con un plus. Estamos en una situación incómoda después de las derrotas de Múnich y de Milán", añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Respecto el planteamiento que puede hacer el Inter en el Camp Nou, se espera algo similar al encuentro en el Giusseppe Meazza de la semana pasada: "Yo creo que repetirán el patrón del partido de ida, defendiendo en bloque bajo y medio y aprovechando su contraataque. Les salió muy bien con su gol y después nosotros fallamos y hubo las polémicas arbitrales".

Pero Xavi tiene clara la manera de revertirlo. "Iremos al ataque, tenemos que ser intensos. Lo que nos preocupa es atacar mejor. Nos tenemos que parecer al Barça de los últimos 20-25 minutos en Milán. Tenemos que ser valientes, no tenemos margen de error. En la primera parte en Milán no entendimos los roles de Raphinha y Marcos Alonso", admitió el entrenador catalán.

Además, dijo que su forma de gestionar esta situación límite para el Barça en Europa es "ser positivos y valientes, y tener personalidad". Y explicó que intenta darle "todo el cariño a los jugadores".

Preguntado sobre si firmaría un 1-0, un resultado que mantendría con opciones de clasificación al Barcelona al empatar con seis puntos al Inter de Milán, pero que no le serviría para remontar el ‘goal average’ particular con los italianos, Xavi respondió que "no" lo firma, que prefiere "un 2-0".

Por otro lado, el técnico azulgrana informó de que "salvo sorpresa" el central Jules Koundé "no estará mañana". En cambio, dejó abierta la puerta a que pueda estar en el clásico: "Veremos si puede estar el domingo. Mi sensación es que puede llegar ante el Real Madrid".