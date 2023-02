El Dortmund hurga en la herida del Chelsea y el Benfica no falla en Brujas

El Borussia Dortmund se quedó la ida de octavos de final de la Champions contra el Chelsea para viajar a Londres con la pequeña renta del golazo de Adeyemi, a pesar de la buena versión de los ingleses con Joao Félix al frente pero sin puntería.

Cuando más sufría el conjunto de Dortmund, en pleno saque de esquina rival, Adeyemi cogió el balón a 60 metros de la portería de Kepa y en conducción sin ayuda se fue de Enzo Fernández y del meta español para hacer el 1-0 en el minuto 63. Dentro de tres semanas, el Chelsea buscará mejor fortuna en Stamford Bridge.

Con la buena pinta de siempre, el Signal Iduna Park disfrutó de un bonito regreso de la 'Champions', un duelo sin apenas centro del campo y con un 0-0 al descanso extraño por la cantidad de llegadas. El Dortmund lo hizo más, pero las mejores ocasiones fueron de los ingleses, bajo la firma de un Joao Félix estelar.

El jugador cedido por el Atlético de Madrid hizo un poco de todo, pero perdonó dos opciones de gol muy claras. El luso empezó dando salida a la contra del Chelsea, el arma favorita de los visitantes ante el guion de dominio alemán. Julian Brandt fue creciendo para dar vida al juego de un Dortmund volcado hacia la meta rival con Bellingham y Haller, además de la entrada de los laterales.

Sin embargo, al cuadro local le faltó precisión en los últimos metros y Kepa no tuvo que parar ninguna. Mientras, entre Félix y Mudryk dieron electricidad a la ofensiva inglesa y el portugués se apuntó también al remate. La primera, en fuera de juego, pero de seguido tuvo un disparo desviado arriba y un balón al larguero.

Con un gran cambio de ritmo para dejar clavado a Wolf, Joao Félix se encontró con la madera en el minuto 38. El Chelsea agrandó su dominio y capacidad de llegar, aunque se notó también el desgaste del encuentro. Brandt cortó el monólogo visitante pero sufría el Dortmund cuando, después de un córner con ocasión para Félix, Adeyemi llevó el balón casi de portería a portería (1-0).

El Chelsea, con una victoria en sus últimos siete partidos en la liga inglesa, buscó un premio merecido y lo rozó con un disparo a bocajarro de Koulibaly que sacó bajo palos Emre Can. Los alemanes se defendieron como no habían hecho casi en toda la campaña, con una última de Enzo Fernández, para alargar el gafe de los de Graham Potter, que mejoran con su fuerte inversión de fichajes pero no se llevan ninguna alegría.

El Benfica hunde al Brujas

El Benfica, imparable en la liga portuguesa, confirmó su papel de favorito en los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Brujas al imponerse en su visita al Estadio Jan-Breydel (0-2) con goles de Joao Mario y de David Neres que ahondan la mala racha del equipo flamenco.

Dos tantos al inicio y al final de la segunda parte propiciados por dos ingenuos errores defensivos les bastaron a los portugueses que dirige el alemán Roger Schmidt para atesorar un triunfo que les ponen con un pie en los cuartos de final.

En un primer tiempo sin dueño ni goles, en el que el dominio inicial del Brujas se fue diluyendo, pusieron el peligro las incursiones del canadiense Tajon Buchanan para los belgas y el juego aéreo del central argentino Nicolás Otamendi para los lusos.

Los locales se fueron al vestuario con un gol anulado al filo del descanso por fuera de juego al ghanés Dennis Odoi al rematar una falta botada por el neerlandés Noa Lang. Pero nada más empezar la segunda parte, el Benfica se adelantó gracias a un torpe penalti del galés Jack Henry sobre Gonçalo Ramos que transformó Joao Mario, sumando su quinto tanto en Champions esta temporada y el cuarto de penalti.

El técnico inglés del Brujas, Scott Parker, que sustituyó en enero al cesado Carl Hoefkens y no está consiguiendo resultados, movió el banquillo a la desesperada e hizo reaparecer al español Ferran Jutglà, que había estado lesionado y saltó al campo en sustitución del ghanés Kamal Sowah en el minuto 79.

Pero de poco sirvió. Las "águilas" portuguesas amarraron la victoria y consolidaron los tres puntos con un segundo gol en el minuto 88 de David Neres tras aprovechar otro error, esta vez en un control del neerlandés Bjorn Meijer.

El Benfica, campeón de la máxima competición europea de clubes en 1961 y 1961, confirmó que atraviesa un momento dulce, incluso tras perder en enero jugadores de la talla del argentino Enzo Fernández, traspasado al Chelsea por 121 millones de euros.

El Brujas tendrá que conjurarse para lograr una difícil remontada el próximo 7 de marzo en Lisboa y aferrarse a una competición en la que confiaba para reconducir la temporada, tras haber caído eliminado en la Copa de Bélgica y estar cuarto en el campeonato liguero.