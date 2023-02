El Real Madrid firmó un partido de leyenda en Anfield. Empujado desde arriba por el gran Amancio Amaro, embrujó al Liverpool y consiguió remontar un 2-0 para terminar dando una auténtica exhibición en una segunda parte perfecta. Colectivamente fue un partido espectacular, con un Carlo Ancelotti valiente que salió con un 4-3-3 con la intención de aprovechar las carencias defensivas de un Liverpool que suele dejar muchos espacios, supo corregir los errores tácticos iniciales que convirtieron la banda izquierda en una autopista y consiguió hacer historia anotando por primera vez en Europa más de cuatro goles a los Reds en su propio templo.

Si colectivamente el partido fue sublime, individualmente hubo jugadores que tuvieron una participación capital. Vinícius, elegido MVP del encuentro y al que Ancelotti considera como el más determinante en este momento de todo el mundo, tiró del carro cuando más tocado estaba el Madrid. Se sacó de la chistera un golazo que fue clave en el resurgir merengue.

Vinicius, su proyección no tiene límites. pic.twitter.com/Q7aQ5C4CAz — Colmenero (@Colmenero) February 22, 2023

Camavinga, que se repuso a un inicio accidentado donde un inoportuno resbalón surgió la jugada del segundo tanto del Liverpool, el talento de Rodrygo, el equilibrio que aportó en la sala de máquinas un incombustible Fede Valverde, los dos golazos de Karim Benzema que siempre aparece en las grandes citas, la segunda mitad de mago de Luka Modric, el gran trabajo de Militao como líder de la zaga culminado con el tanto de cabeza que supuso el 2-3... muchos nombres a destacar, pero además de Vinícius, por encima del resto hay que señalar a Nacho Fernández. Empezó en el banquillo, pero la lesión de David Alaba hizo que Ancelotti tirara de su auténtico todoterreno para tapar la banda izquierda. Al gran Nacho le da igual donde lo pongan. Lateral izquierdo, lateral derecho, central... siempre cumple. Su entrada fue clave. Consiguió minimizar a un Salah que tendrá pesadillas con el madrileño y aportó muchísima seguridad defensiva.

Tras el partido, Nacho sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones. Termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no hay noticias sobre su renovación. A sus 33 años, muchos piensan que no habrá problemas para llegar a un acuerdo para que se retire en el club de sus amores, el equipo de su vida. Ojo que Nacho no parece tener nada claro el seguir en el Madrid al finalizar la presente temporada.

Asegura que al principio de temporada no pasó su mejor momento: "Lo pasé realmente mal porque pensaba que merecía jugar más. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Es complicado cuando no tienes ritmo de juego, para mí tampoco es fácil. He cogido un rol en el que siempre he cumplido cuando se me ha necesitado. Según pasan los años me considero mejor jugador que antes. Parece fácil pero no es fácil adaptarse a muchos puestos. Me gustaría afianzarme como central pero en el Madrid no es nada fácil".

Sobre su futuro, deja palabras inquietantes: "Aún no he decidido qué haré. Es una decisión personal y familiar. No quiero lanzar un mensaje porque mi relación con el club no puede ser mejor, es increíble, pero se me han pasado por la cabeza muchas cosas. Ahora estoy jugando mucho más y estoy mucho más contento. Cuando tome la decisión, el primero en saberlo será el club. Aunque juegue todos los minutos, no influirá en mi decisión".

La frase final ha dejado helados a los madridistas. Nacho Fernández es puro oro para cualquier entrenador y es muy querido entre la parroquia merengue. Jamás ha elevado el tono a pesar de las múltiples injusticias -la última la del lumbreras Luis Enrique en el Mundial- que se han cometido con un jugador que merece mucho más de lo que se le ha dado. Nacho, SIEMPRE en mi equipo.