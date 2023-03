El precioso detalle del Real Madrid con el Liverpool en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid fue muy superior al Liverpool en la eliminatoria de octavos de final, pero en cuanto a grandeza como institución, ambos equipos estuvieron a la par. Los merengues no olvidaron el gran detalle que tuvieron los ‘reds’ antes del inicio del partido de ida tras el fallecimiento de la gran leyenda y presidente de honor merengue Amancio Amaro. Minutos antes del pitido inicial, el Liverpool hizo una ofrenda floral en uno de los fondos de Anfield a modo de homenaje.

El gesto del Liverpool encantó en las oficinas del Santiago Bernabéu, emocionó a la familia de Amaro, recibió el reconocimiento de la afición blanca y no quedó en el olvido. Por eso este miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final el Madrid preparó con mimo un detalle para el Liverpool.

Tras pitar el arbitro el final del partido, la megafonía del Estadio Santiago Bernabéu anunció que iba a sonar el mítico himno de su rival, ese famoso You'll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo) que enciende Anfield Road cuando el Liverpool disputa sus partidos en casa.

🔊Así anunció el Real Madrid el homenaje que rendiría al Liverpool en honor al detalle que tuvo en Anfield en memoria de Amancio.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/i1nIkc8o9c — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 15, 2023

El Madrid tiró de señorío e hizo historia al ser la primer vez que un himno rival sonaba en un estadio rival. Mientras los jugadores se saludaban, en el Bernabéu no retumbaba el habitual ‘Hala Madrid’, lo hacía el You'll Never Walk Alone en un gesto único que está dando la vuelta al mundo.