Mourinho y el Negreira de la UEFA: ¿por qué?

En pleno escándalo Negreira, cobran ahora más importancia que nunca las declaraciones que José Mourinho, entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013, realizó hace doce años tras una eliminatoria de Champions contra el FC Barcelona, en la que los blancos se sintieron perjudicados por los arbitraje. Fue la famosa rueda de prensa del "¿por qué?".

"¿Por qué? ¿Por qué? Obrevo, Bussaca, Frisk, De Becklere, Stark.. ¿Por qué en cada semifinal pasa lo mismo. Es un equipo fantástico… pero, ¿por qué? No entiendo por qué. No sé si será la publicidad de Unicef, Villar que se lleva muy bien con la UEFA o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad", dijo un Mourinho visiblemente enfadado ante los medios.

El técnico portugués fue el primero que denunció la conexión entre Unicef, la UEFA (antiguo patrocinador del FC Barcelona) y el club azulgrana, y ahora vemos que Şenes Erzik compaginaba su labor de jefe de Proyectos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con varios cargos en el máximo organismo futbolístico europeo: vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UEFA (1994-2015) y responsable del Comité de Árbitros (de 2007 a 2015).

Erzik tenía un interés común con Joan Laporta y Sandro Rosell, presidentes en aquellos años del Barça: cuanto más lejos llegarán los culés en Champions, más dinero entraba en las arcas de Unicef y del club blaugrana. Un auténtico escándalo que se suma ahora al del Barçagate, tras desvelarse que el FC Barcelona habría pagado durante 17 años (2001-2018) al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por unos informes (mal redactados y con numerosas faltas de ortografía) que resultaron ser una farsa, porque en realidad se trataría de un sistema arbitral corrupto en el que se premiaba a los colegiados que se equivocaban a favor del Barcelona.

Guillermo Domínguez, jefe de deportes de Libertad Digital, analiza este asunto del Barçagate y también posible relación del Barça con el turco Şenes Erzik, Unicef y la UEFA, tras la denuncia de Mourinho en su momento con aquella famosa rueda de prensa del "¿por qué?".