Sí pero no. El Real Madrid ha logrado una buena ventaja esta noche en el Santiago Bernabéu ante el Chelsea (2-0), en el primer asalto de los cuartos de final de la Champions, pero ha desperdiciado una buena ocasión de haber hecho más sangre, teniendo en cuenta que los blues jugaron más de media hora con diez por la roja directa a Chilwell en el 59’.

Con veinte minutos por delante, Marco Asensio amplió la ventaja blanca (m.73), después de que Benzema hubiera estrenado el marcador en el ecuador de la primera parte, pero los blancos no lograron ese tercer gol que prácticamente hubiera dejado sentenciada la eliminatoria. Es una buena ventaja, sí, pero no definitiva de cara al partido de vuelta, el martes de la próxima semana en Stamford Bridge. Pudieron (y debieron) ser más goles para un Madrid liderado en el apartado ofensivo por Vinícius. Cómo no. El Chelsea tiene jugadores rápidos (Reece James, Fofana, Thiago Silva...), pero el 20 blanco les ganó la partida a todos.

Un encuentro que empezó con un par de sustos en el Bernabéu, después de dos pérdidas que provocaron dos contras. Los blues, con la sorprendente suplencia de Kai Havertz —Frank Lampard, que ha regresado dos años después al banquillo del conjunto londinense, apostó por situar arriba a Joao Félix y Raheem Sterling—, se aprovecharon del flojo inicio del Madrid para poner a prueba a Courtois, aunque Joao no pudo con el cancerbero belga y luego un centro del luso lo acabó despejando Alaba con cierto suspense. Por si fuera poco, Camavinga, de nuevo lateral izquierdo —Valverde jugó en el centro del campo y Rodrygo en el ataque por la derecha— vio pronto una amarilla que le acabó condicionando para el resto de la noche. No fue ni mucho menos el mejor partido del francés, unas veces mediocentro, otras defensa.

Al Madrid le costó unos minutos entonarse, pero lo hizo, con Vinicius y Benzema asumiendo cada vez más protagonismo en ataque y pasando a encerrar a un Chelsea que esperaba su oportunidad al contragolpe. En el ecuador de la primera parte, Karim se encargó de abrir la lata al aprovechar un rechace de Kepa. Una acción que nació de un gran envío de Carvajal, yéndose por dentro. La pelota la intentó controlar Vini dentro del área, despejó de puños el meta español del Chelsea y el balón le quedó muerto a un Benzema que no perdonó en boca de gol. El francés firmaba así su gol número 25 de la temporada.

Habían cambiado las tornas y el Madrid pasó a encerrar al Chelsea durante muchos minutos. Sufrían atrás Fofana, Koulibaly y Thiago Silva, que sacó bajo palos un centro-chut de Vinicius. Los blues, conscientes de la superioridad del Madrid, intentaron sorprender buscando la espalda rival. La ocasión más clara para los londinenses en la primera parte fue un remate de Sterling en el primer palo que se encontró con la extraordinaria intervención de Courtois, de nuevo esta noche en ‘modo mejor portero del mundo’.

Relacionado El Madrid logra una buena ventaja para la vuelta en Londres

El partido invitaba a sentencia blanca tras el descanso. El guión pedía una marcha más al Madrid, aunque le costó dar lucidez a su ataque a la vuelta de vestuarios, con disparos lejanos de Modric y Camavinga. El del croata, que casi marca un golazo, se marchó arriba por muy poco. Pintaban bastos para el Chelsea porque Lampard perdió enseguida a Koulibaly por lesión, metiendo en su lugar en el campo a Cucurella como central. Una decisión que le costaría cara al técnico inglés, pues el español descuidó su espalda y Chilwell vio la roja directa por un clarísimo agarrón por detrás a Rodrygo, cuando el brasileño encaraba la portería de Kepa.

Lampard volvió a la defensa de cinco y el Madrid, con más de media hora por delante, estaba obligado no sólo a dominar, sino también a ir a buscar más goles que dejaran sentenciada la eliminatoria. Se quedó a medias en la faena. Al Chelsea le quedaba un mundo por delante y la pesadilla blanca volvió a ser Vinicius, máximo asistente de la Champions. El brasileño conectó con Marco Asensio, que batió a Kepa con un buen zurdazo ajustado al palo en el primer balón que tocó. Gran partido de Vini, con dos asistencias, mientras que la otra cara la representó su compatriota Rodrygo, que esta vez no estuvo fino.

El propio Asensio tuvo después la más clara junto a Benzema, pero el 3-0 no llegaba, dando así vida a un Chelsea que incluso pudo haber acortado distancias en el tiempo de descuento. La tuvo Mason Mount, aprovechándose de un inoportuno resbalón dentro del área de un imperial Militao, pero se topó con la soberbia respuesta de Rüdiger, que salvó los muebles. El Madrid logra una buena renta de cara al desenlace en Stamford Bridge, pero ni mucho menos es definitiva.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga (Rüdiger, m.71); Kroos (Tchouaméni, m.84), Modric (Ceballos, m.81), Fede Valverde; Rodrygo (Asenio, m.71), Vinícius y Benzema

Chelsea, 0: Kepa; Reece James, Fofana, Koulibaly (Cucurella, m.55), Thiago Silva (Mount, m.75), Chillwell; Kanté (Gallagher, m.75), Enzo Fernández, Kovacic; Sterling (Havertz, m.65) y Joao Félix (Chalobah, m.65)

Goles: 1-0, m.21: Benzema; 2-0, m.73: Asensio

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Camavinga (m.7), Militao (m.83) y Carvajal (m.87), del Real Madrid; y a Fofana (m.5) y Kovacic (m.87), el Chelsea. Expulsó con roja directa a Chillwell (m.59)

Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 63.142 espectadores