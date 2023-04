El Bayern Múnich es un auténtico polvorín: medita despedir de manera fulminante a Sadio Mané

El Bayern Múnich atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. El conjunto bávaro sufre en la Bundesliga donde Unión Berlín y Borussia Dortmund le pelean el título y tiene pie y medio fuera de la Champions tras la debacle en Manchester ante el City (los de Tuchel perdieron 3-0 en la ida de los cuartos de final). Pero lo peor no son los resultados deportivos, lo más sangrante es el ambiente que se respira en el vestuario.

El Bayern, que se gastó 25 millones de euros en un traspaso récord para llevarse al técnico de moda, Julian Nagelsmann, decidió mandar a la cola del paro a su entrenador tras dejar fuera al PSG en los octavos de Champions. Una destitución sorprendente que aún trae cola. El despido de Nagelsmann se justifica por muchos factores, pero existió un detonante que fue decisivo. Sadio Mané, fichaje estrella del Bayern esta temporada, la preparó pistonuda en el vestuario tras el partido de vuelta contra el PSG por haber jugado solo ocho minutos. Se enfrentó cara a cara con Nagelsmann delante de todos sus compañeros. La reacción del entrenador, le condenó. No solo no castigó a Mané, sino que lo puso de titular el siguiente partido que fue contra el Augsburgo en la Bundesliga.

Este hecho le restó la poca autoridad que le quedaba a Nagelsmann de cara a la plantilla y la directiva bávara le sentenció definitivamente.

Tras la marcha de Julian el Bayern contrató a Tuchel, pero Mané, por lo que parece, sigue muy nervioso. Demasiado. En el vestuario del Ciudad de Manchester, Mané propinó un puñetazo a su compañero Sané tras la debacle ante el City. ¿El motivo? El senegalés se indignó de lo lindo por cómo el internacional alemán se había dirigido a él tras una jugada en el minuto 83 de partido.

La agresión de Mané tendrá consecuencias. Sky asegura que el conjunto alemán sopesa incluso despedir al ex del Liverpool. No permitirá que un hecho injustificable se queda en una simple multa económica. Podría ser apartado un tiempo del equipo, en verano se buscará un traspaso, pero no se descarta rescindir su contrato de manera inmediata. El CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic se reunieron durante la tarde del miércoles para debatir sobre las posibles consecuencias y mantuvieron otra charla al día siguiente en la que estuvieron presentes ambos futbolistas y Mané pidió disculpas. También debe pedir perdón al vestuario. La decisión final se conocerá durante la jornada del jueves. El Bayern, en la parte decisiva de la temporada, es un auténtico polvorín.