El Real Madrid sufrió al comienzo del partido ante el Chelsea, en la vuelta de semifinales en Stamford Bridge (0-2), pero lo cierto es que en ningún momento vio peligrar la eliminatoria. Los blancos han acabado endosando un 0-4 a los blues en el global, tras el 2-0 logrado en la ida en el Santiago Bernabéu, después de 180 minutos en los que han demostrado ser muy superiores al conjunto londinense, una plantilla construida a base de talonario (Enzo Fernández, Mudryk, Joao Félix, Fofana...) pero que luego, a la hora de la verdad, no es nada. Basta ver que los londinenses llevan ya siete partidos sin ganar y cuatro derrotas consecutivas. Sencillamente inaceptable para un club que aspira a ganarlo todo.

Seguramente el Manchester City sea harina de otro costal... si es que finalmente se acaban clasificando los citizens —vencieron por 3-0 al Bayern de Múnich en la ida—, como todo indica. Los de Pep Guardiola les tienen unas ganas terribles al campeón, después de lo ocurrido el año pasado en semifinales, y además este año no sólo tienen a un Haaland desatadísimo, sino que también han ganado mucha consistencia defensiva. Pero el Madrid es el Madrid, un equipo capaz de cualquier cosa en la Champions, por mucho que tenga que remar contra viento y marea. De momento que le quiten lo bailao a los blancos, que han conseguido 11 semifinales de 13 posibles. Se dice pronto...

Casi todo a pedir de boca para este Real Madrid, que fue de menos a más esta noche en Londres. La única mala noticia fue la amarilla que vio Militao y que le impedirá jugar el siguiente partido, insistimos, casi con total seguridad frente al City y esa bestia parda, de rubios cabellos y 1,94 metros llamada Erling Haaland que lleva 47 goles en 40 encuentros este curso.

El Chelsea estaba obligado a remontar tras el 2-0 del Bernabéu. Lampard puso en el once a Kai Havertz, una de sus grandes estrellas, pero también sorprendió al dejar en el banquillo a Joao Félix, Mudryk y Sterling. Disfrazó una aparente línea de tres centrales, con sólo dos, volcando a Fofana al lado derecho pese a la amenaza de Vinicius para meter a Reece James más arriba. En el Madrid, Ancelotti apostó por su once de gala, con Rodrygo por la derecha, Valverde en el centro del campo junto a Kroos y Modric, y Camavinga como lateral izquierdo. Sigue erre que erre Carletto, pues el francés sufrió en ese costado por donde aparecían muchos rivales.

El Chelsea empezó avisando con peligro con las constantes incursiones de James, buen jugador, y una clarísima ocasión de N’Golo Kanté, que incomprensiblemente mandó la pelota fuera con todo a favor. Tenían los blues la pelota y hacían sufrir al Madrid, con Modric y Camavinga regalando muchos balones atrás. En esas apareció Kroos, que fue el que calmó la salida visitante con su habitual temple, aunque a su equipo le faltó más mordiente arriba. Poco a poco empezaba a aparecer Vini, pero a Benzema apenas se le veía.

Respondió el Chelsea por medio de Havertz, que creó no pocos problemas a Militao —el alemán fue esta noche el mejor de los suyos—, pero no tuvo demasiada compañía y tampoco pudo conectar alguno de los numerosos centros laterales a los que recurrió su equipo en muchos momentos. Poco a poco el Madrid se fue asentando sobre el terreno de juego y también empezó a gozar de claras ocasiones: un disparo de Rodrygo, que se estrelló en el palo, por fuera, y sobre todo una de Vinicius, que en el segundo palo, con todo a favor, no remató bien un gran centro de Modric desde la derecha, por donde también hacían daño los visitantes.

El Real Madrid aguantó bien el arreón final del Chelsea y cerca estuvo de sorprender con un contragolpe lanzado por Valverde que no pudo rematar adecuadamente Benzema, aunque la ocasión más clara la tuvo Cucurella justo antes del descanso, aunque el ex del Getafe y del Barcelona se tapó con un Courtois colosal, salvando los muebles para los suyos en el mano a mano y evitando un gol que habría dado mucha vida a los ingleses de cara a la segunda mitad.

Partidazo de Valverde

Ancelotti tuvo que retocar su defensa en el descanso con la entrada de Rüdiger por los problemas físicos de Alaba. El Madrid no salió enchufado y Kanté rozó el 1-0 con un disparo en el área pequeña que se estrelló en Militao. Como al comienzo del encuentro, el Chelsea estaba mejor pero no daba sensación real de poder empatar la eliminatoria.

Relacionado El Madrid remata la faena ante un flojo Chelsea

El Madrid no acababa de estar cómodo, hasta que pudo encontrar los espacios que le gustan. Cucurella saltó a la presión y dejó espacio a su espalda a un Rodrygo que superó también a un Chabolah que arriesgó demasiado y se plantó solo en el área. Su pase de la muerte no lo pudo empujar Benzema, pero le cayó a Vinicius que tuvo la sangre fría para devolvérsela a su compatriota para poner pie y medio en las semifinales.

Lampard trató de poner toda la carne en el asador, metiendo en el campo a Joao Félix, Sterling y Mudryk —mucho poderío ofensivo—, pero respondió Ancelotti con el cambio de Tchouaméni por Benzema para reforzar el centro del campo. El Chelsea seguiría demostrando sus problemas ofensivos de esta campaña. Un disparo lejano de Enzo Fernández, al que respondió bien Courtois, fue la pobre respuesta blue a un Madrid que volvía a verse muy superior.

El equipo londinense no tenía orden, ni pólvora, ni nada de nada... no fue capaz de inquietar a Courtois y el Madrid volvería a golpear. Vinicius pudo sentenciar, pero no fue su noche: era la de Rodrygo, que firmó el doblete en la recta final (m.79) para ajusticiar al Chelsea tras un regalo de un Fede Valverde enorme y que acabaría haciéndose con el MVP del partido. Otro día más en la oficina de la Champions para el Madrid. Es su hábitat natural. Ya está logrado el objetivo de las semifinales. La Decimoquinta está un poco más cerca, pero Haaland y el City de Guardiola son dos auténticos monstruos.



Ficha técnica

Chelsea, 0: Kepa; James, Chalobah, Fofana, Silva, Cucurella (Mudryk, m.67); Enzo (Sterling, m.67), Kovacic, Kanté; Gallagher (Joao, m.67) y Havertz (Mount, m.77)

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal (Nacho, m.82), Militao, Alaba (Rudiger, m.46), Camavinga; Kroos (Ceballos, m.76), Modric, Fede Valverde; Rodrygo (Asensio, m.82), Vinícius y Benzema (Tchouameni, m.71).

Goles: 0-1, m.58: Rodrygo; 0-2, m.80: Rodrygo

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó a Militao (m.71) por parte del Real Madrid y a Cucurella (m.34), James (m.50) y Mudryk (m.90) por parte del Chelsea

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Stamford Bridge (Londres) ante 39.453 espectadores